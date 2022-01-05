Аэропорт Алма-Аты освободили от протестующих

Аэропорт Алма-Аты освободили от участников протестов. Сейчас воздушную гавань возвращают к штатному режиму работы. Об этом сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

«В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы», — процитировал Бабакумарова «Интерфакс».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о захвате митингующими аэропорта Алма-Аты и пяти самолетов. Он отметил, что город подвергся нападению, разрушению и вандализму. Глава республики призвал рассматривать беспорядки в качестве актов агрессии. При этом он пообещал сделать все для защиты интересов населения страны.

Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи. Перед этим с такой инициативой выступил первый космонавт Казахстана и генерал-майор Военно-воздушных сил страны Токтар Аубакиров. В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) кроме Казахстана входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Протесты переросли в беспорядки в Казахстане 4 января. Президент объявил по всей стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.