Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в Казахстане в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президентом Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии.

Последние два в Казахстане проходят массовые протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

«Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия», — сообщил источник.

Отмечается, что стороны провели телефонные переговоры, обсудив общую позицию в рамках Устава ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации.

Ранее стало известно, что военные начали контртеррористическую операцию в центре Алма-Аты, взяв протестующих в кольцо на городской площади.