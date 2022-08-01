Испания напомнила о незаконности отделения Косова. Она пытается удержать собственные регионы

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал нарушением международного права провозглашение в одностороннем порядке независимости Косова от Сербии в 2008 году. Тогда Испания, как Россия и еще ряд стран, не признали отделение республики. Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Евгений Колосков специально для «360» рассказал, почему реального обострения вокруг Косова ждать не стоит и зачем Испании сейчас напоминать о незаконности отделения республики.

Далее — прямая речь.

Косово — Сербия?

История с Косовом — достаточно сложный юридический казус для международного права: с одной стороны, есть традиционное право нации на самоопределение, которое является общепринятым, с другой — право на суверенитет территории в международно признанных границах.

Естественно, с точки зрения Белграда и тех, кто поддерживает официальный Белград (независимость Косова признали 98 из 193 государств — членов ООН — прим. ред.), а провозглашение независимости Косова — это нарушение международного права.

И наоборот, с точки зрения тех, кто признал Косово — как США и еще около 100 стран, — все было соблюдено, и провозглашение независимости с их точки зрения абсолютно оправданно в условиях, в которых оказались косовские албанцы после интеграционных процессов с Югославией.

Кто и почему не поддерживает независимость Косова?

Испания не признает независимость Косова. Это одна из немногих стран — членов Евросоюза, которая не признает Косово в официальном порядке. И это достаточно последовательная внешняя политика Испании, потому что там целая куча проблем примерно со схожими сюжетами: это Каталония, страна Басков и так далее — регионы, которые периодически хотят отделиться.

Поэтому Испания не может себе позволить поддерживать одностороннее провозглашение независимости регионов. Примерно по такой же логике действуют Россия и Китай.

В то же время Россия выступает гарантом того, что Косово без согласия Белграда не станет полноправным членом Организации Объединенных Наций. Как член Совета Безопасности, она имеет право вето по этим вопросам.

Китай, в общем-то, достаточно последовательно выступает сторонником решения этой проблемы менее драматичным путем. Греция тоже является последовательным сторонником более конструктивных переговоров и не признает независимость Косова в официальном порядке.

Будут ли последствия?

И хотя есть достаточно непримиримая в отношении независимости Косова группа как в рамках Европейского союза, так и в рамках международного сообщества, по моему мнению, обострения не будет.

По факту раскол внутри Евросоюза по теме Косова уже есть — ряд стран не признает независимость республики. Но это одна из наименее значительных проблем для Евросоюза во внешнеполитических реалиях данного международного объединения.

Последнее обострение в Косове вчера и несколькими днями ранее — это не первое такого плана обострение. Оно наверняка еще не раз повторится, потому что Косово будет идти по аналогичному пути суверенизации края, а Белград это все вряд ли будет радовать, и он будет предпринимать аналогичные резкие действия.

Понятно, что рано или поздно всех устраивающее соглашение будет достигнуто — я оптимистично настроен в этом вопросе.

С моей точки зрения, подобное обострение выгодно обеим сторонам — как официальной Приштине, так и Белграду, поскольку это в любом случае разыгрывание национальной карты и набор политических очков за счет голосов правых — это будет использовано в рамках электоральных циклов.