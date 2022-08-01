«Никакой войны не будет». Обострение конфликта в Косове скоро сойдет на нет

Миссия НАТО заявила, что готова вмешаться в ситуацию в Косове в случае обострения. Правда, в самом регионе уверены, что очередной конфликт не выйдет за рамки. Ведь это не первый раз, когда одна из сторон провоцирует другую. Однако Россия уже отметила, что готова помогать Белграду.

НАТО планирует вмешаться

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашенной Республике Косово (KFOR) пригрозила вмешательством в случае появления угрозы стабильности на севере региона. Об этом говорится в заявлении миссии, которое распространили 1 августа в Twitter. В альянсе подчеркнули, что обстановка в регионе является напряженной.

«KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косова окажется под угрозой, <…> и предпримет меры, которые необходимы для обеспечения безопасности и спокойной обстановки в любой момент в соответствии с мандатом ООН. <…> Наша миссия под руководством НАТО сосредоточена на повседневном выполнении мандата по обеспечению безопасных условий и свободы передвижения для населения Косова», — указано в тексте сообщения.

Источник фото: Twitter/NATO — KFOR

Попытка использовать обострение в ЕС

Ситуация в Косове периодически обостряется уже на протяжении нескольких лет. Это связано с неурегулированностью статуса и положения сербов, проживающих в северных районах края. Об этом «360» рассказал эксперт по странам бывшей Югославии Петр Искендеров. По его словам, заключенные ранее соглашения власти сторон трактуют по-разному.

Очевидно, власти Приштины пытаются использовать общее обострение в Европе, <…> чтобы заставить косовских сербов жить по документам, выданным в Приштине. Они отказываются это делать, ссылаясь на международные соглашения. Скорее всего, обострение вскоре снова сойдет на нет Петр Искендеров.

Боевых действий не будет

Партия «Сербская лига», которая возглавляет сербов в Косове, считает своим президентом Александра Вучича. Об этом «360» рассказал сербский экономист, заместитель председателя Сербской радикальной партии Деян Мирович.

«На самом деле никакого конфликта между Сербией и Косовом нет. Это ссора между Александром Вучичем и Альбином Курти, который возглавляет правительство Косова. Что касается НАТО, ничего ужасного, страшного не произошло. <…> Ничего не будет, потому что Вучич уже фактически признал Косово как самостоятельное государство», — пояснил он.

По его словам, НАТО ничего на самом деле не делает. При этом все больше сербов выступают против военного альянса. Более того, Мирович уверен, что в случае обострения ситуации Запад не перестанет помогать Украине. Ведь в регионе нет армии и вооружения, напомнил он.

«Это во времена Слободана Милошевича (президент Сербии в 1989–1997 годах — прим. ред.) у нас была серьезная армия, дух народа. Сейчас нет, почти все офицеры попали под арест Гаагского трибунала. Никакой войны не будет, потому что <…> у нас не такое серьезное государство, если сравнивать с Украиной. У нас нет армии. Но народ до сих пор против Запада и НАТО. И очень-очень поддерживает Россию», — подчеркнул Мирович.

После того как Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека, в регионе регулярно проводят различные демонстрации.

Причины напряженной обстановки в Косове

Ситуация в Косове обострилась на фоне решения Приштины заменить с 1 августа автомобильные номера и личные документы, выданные для проживающих на севере Косова сербов. Теперь граждане Сербии, въезжающие на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. По версии Приштины, это ответ на действия Белграда, не признающего удостоверения, выданные в Косове.

В результате этого уже 31 июля в северной части Косовска-Митровицы на севере Косова зазвучали сирены. У погранпереходов начали собираться люди, были слышны выстрелы. Тогда президент Сербии Александр Вучич объявил, что Косово планирует операцию против косовских сербов. По данным СМИ, сербских военных привели в состояние повышенной боевой готовности, а население Косова начало строить баррикады.

Глава комитета по Косову и Метохии народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун отметил, что ситуация является непредсказуемой. Действия премьер-министра Альбина Курти могут привести к масштабным столкновениям. Россия в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сказал РИА «Новости» сенатор Владимир Джабаров.