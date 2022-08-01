facebook_pixel
    01 августа 2022, 00:08

    Полиция Косово сообщила о выстрелах в сторону своих сотрудников

    Полиция Косово сообщила о выстрелах в свою сторону в северной части Косовска-Митровицы

    Полина Созыкина

    В ходе обострения ситуации на границе Сербии полицейские Косово сообщили о выстрелах в их сторону. Пострадавших от обстрела нет, сообщило РИА «Новости».

    «Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы, причем часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений, но, к счастью, обошлось без раненых», — передает слова ведомства агентство.

    После 18:00 (19:00 по московскому времени) в воскресенье в северной части Косовска-Митровицы зазвучали сирены воздушной тревоги. Сербы на севере Косово строят баррикады. Блокируются дороги. Косовские албанцы и сербы собираются в разных частях города, разделителем служит мост.

    Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о закрытии на севере региона двух КПП, ведущих в центральную часть Сербии. Жителям Косово предложили воспользоваться другими пропускными пунктами.