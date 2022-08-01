Россия окажет помощь Сербии в случае обострения конфликта с Косовом

Россия окажет помощь Сербии в случае обострения ситуации с Косовом, не вступая в конфликт. Об этом сенатор Владимир Джабаров сообщил РИА «Новости».

«В случае обострения ситуации вокруг Сербии Россия окажет помощь Белграду, не вступая в конфликт», — заявил он.

Обстановка на границе с Косовом обострилась 31 июля. СМИ отметили, что на приграничных территориях слышны выстрелы. При этом сербская сторона заявила, что не вводила свои войска на территорию Косова.

Политолог Дмитрий Солонников заявил газете «Известия», что провокация в Косове организованна руководством альянса. По его словам, главной его задачей является убрать с поста президента Сербии Александра Вучича.