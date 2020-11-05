Вассерман заподозрил, что Байден страдает болезнью Альцгеймера

Политолог Анатолий Вассерман заподозрил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден страдает болезнью Альцгеймера.

Выборы главы Соединенных Штатов состоялись 3 ноября. Подсчет голосов до сих пор не окончен и может продлиться до девяти дней. В настоящий момент с перевесом в 1,5-2% лидирует демократ Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп подозревает конкурента в фальсификациях.

Вассерман предположил, что шансы одержать победу есть у обоих претендентов. Вместе с тем он считает, Байден может возглавить Белый дом лишь «каким-то чудом». Интеллектуал уверен, что у этого кандидата нет шансов пробыть на посту президента весь срок, пишет сайт «Политика сегодня».

«Альцгеймер, конечно, болезнь приятная — ничего не болит, и каждый день узнаешь что-нибудь новенькое. Но он все-таки довольно быстро доводит если не до физической смерти, то до юридической. Байдену абсолютно все равно, что будет дальше, и он может сделать что-нибудь, чтобы спровоцировать боевые действия», — подчеркнул Вассерман.

Специалист заметил, что в высшем руководстве демократов большую часть составляют адекватные и рассудительные люди, которые не допустят принятия необдуманных решений.