Дамба в Рузском городском округе Подмосковья не выдержала мощный ливень. Ее прорвало, а вода устремилась по руслу реки Городянки, смыв частный дом. В связи с этим в муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

«С 06:00 были брошены все имеющиеся силы на перекачку воды и укрепление дамбы песко-гравийной смесью в мешках. Жители частного сектора оповещены и эвакуированы», — написал глава Рузского городского округа в Instagram.

Он уточнил, что в результате прорыва дамбы никто не пострадал. Сейчас, чтобы избежать более серьезных последствий, отключена подача газа и электричества. Всего эвакуированы 52 человека, среди которых семеро детей.

В администрации округа был создан штаб по ликвидации последствий подтопления.

«По моему распоряжению две семьи эвакуированы и временно размещены в пансионате „Бабаево“. Две семьи от размещения в „Бабаево“ отказались и сейчас находятся у родственников», — отметил глава муниципалитета.

В ликвидации наводнения задействованы все службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рузского округа. Активную помощь коммунальщикам оказывают сотрудники Мособлпожспаса. Сейчас в округе дежурят полицейские, инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС.

При любом изменении ситуации прошу жителей домов улиц Дмитровской и Набережной звонить в ЕДДС по номерам 112 и 8 (49627)5-05-05. Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат «Бабаево», где мы обеспечим их всем необходимым Николай Пархоменко

Николай Пархоменко призвал не поддаваться панике и не распространять слухи. За актуальной и достоверной информацией можно следить в его Instagram. В МЧС уточнили, что угрозы новых подтоплений сейчас нет.

Видео разлива реки опубликовали в группе «Подслушано в Рузе» в соцсети «ВКонтакте».