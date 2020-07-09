В МЧС рассказали подробности прорыва дамбы в Рузе

Дамбу прорвало в Рузском городском округе Подмосковья. Мощные ливни заполнили водой овраг по верхнему течению реки Городянка. ЧП произошло при проведении работ по прокладке обводного канала, сообщили в МЧС по Московской области.

Информация о том, что в результате засора водо-проходной трубы, произошло заполнение оврага водой по верхнему течению реки Городянка в районе Полевой улицы, поступила в среду, 8 июля. Труба, о которой идет речь, проходит под технической насыпью.

При проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи — вода вышла через жилой сектор в реку Руза.

«В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные), и одной хозпостройки», — сообщили в ведомстве.

Угрозы дальнейшего подтопления нет. При ЧП никто не пострадал.

Чтобы избежать более серьезных последствий, отключена подача газа и электричества. Всего эвакуированы 52 человека, среди которых семеро детей. В администрации округа был создан штаб по ликвидации последствий подтопления.

«Автобусы готовы эвакуировать жителей в пансионат „Бабаево“, где мы обеспечим их всем необходимым», — отметил глава муниципалитета Николай Пархоменко. Он попросил жителей домов улиц Дмитровской и Набережной при любом изменении ситуации звонить в ЕДДС по номерам 112 и 8 (49627)5-05-05. Также Пархоменко призвал не поддаваться панике и не распространять слухи. За актуальной и достоверной информацией можно следить в его Instagram.