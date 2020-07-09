Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим при ЧП в Рузе

Дамбу прорвало в Рузском городском округе Подмосковья. ЧП произошло из-за мощных ливней, которые заполнили водой овраг по верхнему течению реки Городянка. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, и чьи дома пострадали.

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — сообщил Воробьев.

Прорыв дамбы произошел после мощных ливней в регионе. В результате засора водо-проходной трубы, произошло заполнение оврага водой по верхнему течению реки Городянка в районе Полевой улицы. Труба, о которой идет речь, проходит под технической насыпью. При проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи — вода вышла через жилой сектор в реку Руза, сообщили в МЧС по Московской области.

По данным ведомства, в результате происшествия оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные), и одной хозпостройки.

В результате ЧП никто не пострадал. Для того, чтобы избежать более серьезных последствий, была отключена подача газа и электричества. В общей сложности эвакуировали 52 человека, среди которых семеро детей. В администрации округа создали штаб по ликвидации последствий подтопления.