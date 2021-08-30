Ураган Ида повернул реку Миссисипи вспять

По данным геологической службы США, река Миссисипи возле Нового Орлеана изменила направление течения из-за урагана «Ида». Причиной стал приток огромного количества морской воды. Уровень реки поднялся не мнее, чем на 2,1 метра. Специалисты предупредили, что это не предел.

Как сообщил канал CNN, речной датчик в Бель-Шассе, к юго-востоку от центра Нового Орлеана, показывает, что скорость воды на поверхности значительно замедлилась с 0,6 метра в секунду до нуля. Скорость потока была отрицательной три часа.

По данным Poweroutage.us (проект, созданный для отслеживания, записи и агрегирования отключений электроэнергии в США) в настоящее время более 500 тысяч человек в Луизиане остались без электроэнергии из-за урагана. Ожидается, что перебои с подачей энергии будут расти по мере продвижения урагана вглубь континента. Власти считают, что на восстановление могут понадобиться недели или даже месяцы.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс обратился к президенту с просьбой объявить о крупном стихийном бедствии. Он запросил федеральную помощь для проведения мероприятий по защите от ЧС, подготовки поисково-спасательных команд, лодок и прочего снаряжения.

Ранее сообщалось о том, что скорость ветра в Луизиане достигла 150 миль в час (около 241,4 километра в час).