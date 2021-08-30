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    30 августа 2021, 03:07

    Ураган Ида повернул реку Миссисипи вспять

    Анастасия Кукова

    По данным геологической службы США, река Миссисипи возле Нового Орлеана изменила направление течения из-за урагана «Ида». Причиной стал приток огромного количества морской воды. Уровень реки поднялся не мнее, чем на 2,1 метра. Специалисты предупредили, что это не предел.

    Ураган Ида повернул реку Миссисипи вспять

    Как сообщил канал CNN, речной датчик в Бель-Шассе, к юго-востоку от центра Нового Орлеана, показывает, что скорость воды на поверхности значительно замедлилась с 0,6 метра в секунду до нуля. Скорость потока была отрицательной три часа.

    По данным Poweroutage.us (проект, созданный для отслеживания, записи и агрегирования отключений электроэнергии в США) в настоящее время более 500 тысяч человек в Луизиане остались без электроэнергии из-за урагана. Ожидается, что перебои с подачей энергии будут расти по мере продвижения урагана вглубь континента. Власти считают, что на восстановление могут понадобиться недели или даже месяцы.

    Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс обратился к президенту с просьбой объявить о крупном стихийном бедствии. Он запросил федеральную помощь для проведения мероприятий по защите от ЧС, подготовки поисково-спасательных команд, лодок и прочего снаряжения.

    Ранее сообщалось о том, что скорость ветра в Луизиане достигла 150 миль в час (около 241,4 километра в час).