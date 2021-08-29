Ураган Ида дошел до Луизианы. Сильный ветер срывает крыши и вырывает с корнем деревья

Прибрежные города американского штата Луизиана первыми приняли на себя удар урагана Ида, который обрушился на них утром в воскресенье, 29 августа. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные Национального центра по отслеживанию ураганов, скорость ветра достигла 150 миль в час (около 241,4 километра в час).

Бушующему шторму присвоили четвертую категорию опасности. Это означает, что сила ветра способна срывать крыши с домов, вырывать с корнем деревья, блокировать дороги к населенным пунктам.

После такого разгула стихии города и районы могут оказаться непригодными для жизни на достаточно долгий срок.

Примечательно, что ураган Ида пришла в 16-ю годовщину урагана Катрина, после которого Луизиана переживала долгое восстановление.

Губернатор штата Джон Бел Эдвардс заявил, что ураган станет серьезным испытанием, как для властей так и для жителей. Особенную опасность Ида представляет для жителей прибрежных городов.

После катастрофических последствий, который оставила после себя Катрина, власти США вложили большое количество денег в укрепление системы сбора воды. По словам губернатора, дамбы должны выдержать.

«Следующие 24 и 36 часов будут очень, очень важными для нас здесь, в Луизиане», — заявил он.

По данным синоптиков, ураган Ида после перехода на американское побережье незначительно снизил скорость ветра до 145 миль в час. Но за время перехода ветер успел оборвать провода электроснабжения. Без света остались 285 тысяч человек. Энергоснабжающая компания штата заявила, что для восстановления потребуется несколько дней при условии, что ураган быстро уйдет.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер срывает кровлю одного из домов и кидает ее на линию электропередач.

Сильный ветер практически прижимает деревья прямо к земле.

Из-за обильного ливня видимость на улице снизилась практически до нуля.

Сломанное ураганом дерево остановило движение по городской дороге.

Упавшее дерево повредило ограду парка в Новом Орлеане.