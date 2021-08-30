Появилась первая жертва урагана «Ида» в США

В США появилась первая жертва урагана «Ида». На мужчину упало дерево.

Как сообщили в офисе шерифа округа Асеншен (APSO) в Facebook, пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью.

«APSO сообщает о первой смерти, связанной с ураганом „Ида“. Вскоре после 20:30 полицейские получили сообщения о гражданине, который, возможно, получил травму от упавшего дерева в резиденции у шоссе 621 в Преривилле. Прибывшие на место происшествия полицейские подтвердили, что потерпевший скончался», — рассказала в APSO.

Ранее ураган «Ида» дошел до Луизианы. Сильный ветер срывает крыши и вырывает с корнем деревья. Скорость ветра достигает около 242 километров в час. Бушующему шторму присвоили четвертую категорию опасности. По данным геологической службы США, река Миссисипи возле Нового Орлеана изменила направление течения из-за урагана «Ида». Причиной стал приток огромного количества морской воды.