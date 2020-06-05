Братьев-белорусов казнят за убийство годичной давности. Страшное преступление сломало жизнь всех членов их семьи

В апреле 2019 года в Белоруссии два брата жестоко убили свою учительницу, а затем подожгли ее дом, чтобы замести следы. Но пожарные потушили огонь и нашли тело женщины, преступников быстро вычислили. Сейчас братья ждут смертной казни — приговор окончательный. «360» собрал все, что известно об этой истории.

Преступление

В апреле 2019 года в белорусском Черикове загорелся частный дом. Пожарные потушили огонь, в доме обнаружили труп женщины — местной 47-летней учительницы Натальи Кострицы. На теле были обнаружены множественные ножевые ранения — порядка 130, от которых женщина и погибла.

Полиция почти сразу нашла преступников — ими оказались ранее судимые за кражу братья Станислав и Илья Костевы 18 и 20 лет, дома у них нашли вещи погибшей.

Следственные органы выяснили, что у молодых людей отношения с преподавателем незаладились давно — она периодически жаловалась на то, что их сестра не справляется с родительскими обязанностями.

Из-за этих жалоб семья оказалась на учете в органах опеки как потенциально неблагополучная. Выпив, братья решили разобраться с учительницей, пришли к ней домой, избили, а потом закололи. Чтобы скрыть следы преступления, молодые люди подожгли дом, предварительно вынеся оттуда технику и продукты.

Наказание

Братьев обвиняли по статье «убийство», им грозило от 8 до 25 лет колонии, пожизненное или смертная казнь. После того, как президент Белоруссии в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что такие преступления заслуживают смертной казни, приговор был предопределен.

«Два подонка, иначе их не назовешь — уже и разбои были, и наказывали их, — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры», — сказал Лукашенко.

10 января Костевых приговорили к смерти, вердикт в зале суда встретили аплодисментами. Сейчас братья ожидают расстрела. Сестра Костевых Анна рассказывала, как проходил суд — братья молили о прощении родственников погибшей учительницы, но извинения им были не нужны. При этом самой Анне эти же родственники, по ее словам, желали смерти.

«Илья говорил, что бил ножом только он, не оба. А прокурор попросил расстрелять обоих… Но ведь и Илья, и Стас полностью признали вину. Они раскаиваются в содеянном, на каждом заседании просили прощения у потерпевших», — рассказывала она.

Белоруссия сегодня остается единственной страной в Европе и СНГ, где смертная казнь сохранена и продолжает применяться. 22 мая 2020 года Верховный суд республики Белоруссия оставил в силе приговор братьям, смертную казнь сменить хотя бы на пожизненное не удалось.

Причем попрощаться с приговоренными семьи обычно возможности не имеют — казнят в Белоруссии тайно, родственников не уведомляют ни о дате расстрела, ни о месте захоронения.

Жизнь после смертного приговора

Сестра Костевых Анна после вынесения приговора была вынуждена уехать из Черикова — в городе ей начали угрожать. Она даже не могла отвести младших детей в детский сад — даже там была травля.

«Когда все в апреле произошло, начались угрозы в соцсетях: „Мы тебя убьем, и детей твоих, мрази, твари“… Однажды был случай ночью. Я оставалась дома одна с детьми, пока Саша, мой брат, уехал в Москву на заработки. Кто-то ломился в двери, стучал в окна: „Открывай, будем разбираться“», — рассказывала она.

Мать приговоренных Наталья растила одна троих сыновей и дочь — муж умер, когда младшему было всего четыре года. Женщина долго не могла поверить, что сыновья могли совершить такое преступление — она всегда учила их защищать слабых, помогать людям. Сейчас Наталья тоже получает угрозы, но за себя она не боится.

«Я боюсь за свою дочь, за своего сына, за своих четырех внуков. Про них говорят: «Мы их порежем на лоскутья, а потом тебя — извиняюсь за выражение, — суку, мы тоже сразу изнасилуем, а потом мы тебя тоже будем резать, у тебя будет больше ножевых ранений, чем у учительницы», — говорила она.

Причем сейчас, даже после казни сыновей, Наталья все еще останется в долгу у государства. Уже в подростковом возрасте их отдали в детдом — с воспитанием четверых одинокая женщина не справлялась. Теперь ей все еще приходится отрабатывать те несколько лет, что мальчики провели в детдоме.