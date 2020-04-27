Саудовская Аравия отменила смертную казнь для детей. Как страна меняется в глазах Запада

«Это важный день для Саудовской Аравии, такая мера стала возможна благодаря королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Данный указ поможет нам в создании более современного уголовного кодекса», — заявил глава комиссии Аввад аль-Аввад в документе.

Ожидается, что этот указ спасет жизни как минимум шести человек. Они находятся в камере смертников, так как были обвинены в участии в антиправительственных акциях протеста во время «арабской весны». На момент совершения преступления осужденным было меньше 18 лет.

К отмене смертной казни, в особенности в отношении несовершеннолетних, Саудовскую Аравию неоднократно призывали международные правозащитные организации. По данным Amnesty International, в прошлом году в стране казнили 184 человек. Это наиболее высокий показатель в государстве за все время наблюдения. Аввад аль-Аввад пообещал, что за отменой смертной казни для несовершеннолетних последуют и другие реформы.

Отмена ударов плетьми

Ранее, 24 апреля, власти страны исключили удары плетьми из списка возможных наказаний. Как сообщили в комиссии по правам человека, порку заменили более цивилизованной мерой — штрафом или тюремным заключением.

Самым громким делом, где фигурировала порка, стал случай с местным блогером Райфом Бадави. Мужчину арестовали по обвинению в «оскорблении ислама» восемь лет назад. В своем блоге Бадави критиковал теоцентрическую систему страны и призывал к «свободе и уважению». В результате его приговорили к 10 годам тюрьмы, тысяче ударов плетью, а также к крупному штрафу.

Пять лет назад блогер получил свои первые 50 ударов плетью перед сотнями зрителей. Это вызвало осуждение всего мира, в том числе со стороны многих западных союзников Саудовской Аравии. При этом Бадави — лауреат премии ЕС «За свободу мысли» имени Сахарова. Сейчас блогер все еще отбывает свое наказание.

Смена имиджа

О начале масштабных реформ и преобразований в Саудовской Аравии объявили в конце 2017 года. Инициатором выступил наследный принц. Грядущие изменения подчеркивают намерение правителя модернизировать ультраконсервативное королевство и изменить его облик в глазах Запада.

Нововведения предусматривают либерализацию, возвращение к умеренному исламу, диверсификацию отраслей экономики, поощрение прав и свобод подданных королевства, а также развитие туризма и сферы развлечений. В стране уже открыли кинотеатры, сократили полномочия религиозной полиции, а также разрешили женщинам водить транспортные средства.

Все изменения происходят в рамках специально разработанной программы. Проект концепции развития страны получил название «Видение-2030» (Vision 2030). Он предполагает снижение до минимума зависимости от нефти-сырца, а также во многом сводится к реформированию консервативных устоев общества.