Смертный приговор через Zoom. Как проходят судебные заседания в эпоху коронавируса

В рамках мировой изоляции судебные заседания перекочевали в Zoom и другие видео-чатплатформы. В таких условиях успели вынести уже два смертных приговора. Один был в Нигерии, а второй — в Сингапуре.

В Сингапуре впервые вынесли смертный приговор посредством дистанционного судебного разбирательства. Как заявил Верховный суд, происходящее перенесли в онлайн-формат «для безопасности всех участвующих».

Дело касалось 37-летнего мужчины по имени Дженасан из Малайзии. Суд признал его частью банды, продавшей 28,5 грамма героина в 2011 году. Дженсан свою вину отрицал, пишет The Sun.

Его адвокат заявил, что не возражает против использования Zoom для заседания. Это слушание было нужно только для вынесения приговора. Защита Дженасана не предоставляла никаких юридических аргументов в его пользу. Отмечается, что мужчина намерен подать на апелляцию.

В Сингапуре действует политика абсолютной нетерпимости к запрещенным наркотикам. В прошлом году в стране казнили четырех человек. В 2018 их было 13.

Самый первый смертный приговор дистанционно объявили в Нигерии. Судья из Лагоса приговорил Олалекана Хамида к смертной казни через повешение за убийство матери его работодателя. Слушание длилось почти три часа, и на нем присутствовали адвокаты, в том числе генеральный прокурор. Подсудимый не признал себя виновным в убийстве.

«Суд приговоривает вас, Олалекан Хамид, к повешанию до тех пор, пока вас не объявят мертвым. И пусть Господь помилует вашу душу. Это виртуальное решение суда», — цитирует судью «Би-би-си».

Неизвестно будет ли Хамид подавать на аппеляцию. Human Rights Watch такой приговор через Zoom назвали жестоким и бесчеловечным.

Как сообщает «Би-би-си», согласно нигерийскому законодательству губернаторы штатов должны утвердить смертные приговоры, прежде чем их можно будет исполнить. В большинстве своем они это не делают, но суды продолжают выносить подобные приговоры. Последние три смертные казни в Нигерии прошли в 2016 году.

Новый формат судебных заседаний вызывает сложности и среди самих судебных работников. Многие переживают, что в процессе дела может оборваться связь, отключиться интернет или что-нибудь еще. Периодически участники суда начинают говорить одновременно, а некоторые, сидя дома, забывают о рабочем этикете. Например, окружной судья из Флориды Деннис Бейли опубликовал гневное письмо по этому поводу. Оказалось, что некоторые адвокаты появлялись перед камерой без рубашки, а одна женщина подключилась к процессу прямо из своей кровати, лежа под одеялом. По мнению Бейли, такое поведение неприемлемо, а дресс-код необходимо соблюдать даже при виртуальных заседаниях.

Есть еще одна важная вещь, которую необходимо помнить, работая из дома — отключить у себя звук во время телефонной конференции. Впрочем, об этом забывают даже в Верховном суде США.

Неловкий момент произошел во время дела, касающегося Закона о защите потребителей телефонных услуг. Впервые споры велись по телефону, а аудио сессия транслировалась онлайн. В момент когда адвокат Роман Мартинес обращался к суду, его речь была прервана звуком смыва туалета.

Откуда доносился звук, было неясно. Как пишет «Би-би-си», обстановку разрядили шуткой, после чего заседание продолжилось.

Некоторые к виртуальным заседаниям подходят чуть более ответственно. Адвокат Марси Левин Олдрич для этого повесила табличку на двери своего домашнего офиса. Она гласит: «Тихо. Мама в суде». Таким образом она предупреждает домочадцов о том, что ее нельзя беспокоить.

Впрочем, по ее словам, это все равно не избавляет от легкой тревоги, пишет издание Law. Будет ли работать интернет? Останется ли электричество? А если сосед решит начать косить газон прямо за окном? Однако, ее первое заседание в Верховном суде Флориды прошло без каких-либо эксцессов.

В России первые судебные процессы с использованием веб-видео-конференц-связи провели 21 апреля. Впрочем, уже с 12 мая суды вернулись в обычный режим работы, а 18 мая у нескольких сотрудников и судей Мосгорсуда обнаружили коронавирус.