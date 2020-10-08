Две смерти за полгода. Очередная пациентка умерла после операции в частной клинике Москвы

Вторая за полгода пациентка погибла в одной из частных клиник Москвы. Женщина решила привести фигуру в порядок с помощью липосакции, но умерла после операции. А в конце марта там же скончался пауэрлифтер Артем Бурим.

Смерть после пластики

Сотрудники СКР проводят проверку из-за смерти пациентки в частном медицинском центре на улице Большой Молчановке, сообщили в пресс-службе ведомства. Женщине сделали операцию, после которой она почувствовала себя плохо и скончалась.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение смерти“», — уточнили в пресс-службе.

Проверку также проводят сотрудники Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы. По данным ведомства, после операции пациентку нашли мертвой в палате. А сотрудники Росздравнадзора оценят качество оказанных услуг.

Оторвавшийся тромб

Как сообщает «Московский комсомолец», погибла 45-летняя жительница подмосковного Егорьевска Юлия. После рождения второго ребенка она не смогла самостоятельно привести фигуру в порядок, поэтому решила убрать живот с помощью липосакции. По информации «Вести.ru», Юлии делали плановую подтяжку лица и блефаропластику — операцию, которая изменяет разрез глаз.

Как пишет издание, муж Алексей не противился решению супруги. И 6 октября она отправилась на операцию. Поначалу казалось, что все прошло успешно. Женщину оставили под наблюдением медиков до утра. Но на следующий день у нее началось нарушение сердечного ритма. Реанимационные мероприятия и попытки завести сердце с помощью дефибрилляторов успехом не увенчались.

Врачи приехавшей скорой констатировали смерть, причиной которой стал оторвавшийся тромб. У Юлии осталось двое детей.

Дважды в одну воронку

По данным газеты, Юлия обратилась в ту же клинику, где в конце марта скончался пауэрлифтер Артем Бурим. Мужчина страдал от сонного апноэ, то есть храпел и имел проблемы с дыханием во сне. Его супруга Виктория выбрала медцентр On Clinic «Здоровье люкс», где спортсмену сначала хотели просто прижечь небо, но потом предложили исправить носовую перегородку.

После операции Виктории сначала сообщили, что супруг не вышел из наркоза. Потом рассказали, что он все же очнулся, но вырвал капельницу и дыхательную трубку. Из-за этого у него появилась дыхательная недостаточность и остановилось сердце. Есть и третья версия, также озвученная медиками «Здоровья Люкс»: Артем умер от развившейся после операции острой сердечной недостаточности.

Клинику тоже проверяли правоохранители. Тогда сотрудники Росздравнадзора обнаружили 15 нарушений, которые руководство медцентра уже устранило.