Вдова умершего после ринопластики москвича рассказала о последних часах его жизни

Москвич Артем Бурим скоропостижно скончался в частной клинике после ринопластики. Его жена Виктория поговорила с очевидцем, который, по ее словам, одним из последних видел мужчину живым. В разговоре с «360» Виктория заявила, что подаст на медиков в суд.

История смерти мужа Виктории получила большой общественный резонанс. «После этого нашелся парень, который видел Артема живым. Он рассказал о том, что врачи возвращали его в палату, он умер в палате», — заявила Виктория.

По словам свидетеля, он должен был следующим после Артема идти на операцию. Это было около 21:00.

«Потом открывается дверь, и на каталке завозят Артема. У него была синяя спина, белые руки. Видно было, что человек находится при смерти», — передала женщина слова очевидца.

Он запомнил, что Артем лежал на животе, врачи били его по щекам и кричали: «Дыши ртом!»

Артем Бурим умер в клинике «Здоровье Люкс» в конце марта. Туда он пришел, чтобы решить давнюю проблему. У него было сонное апноэ, то есть трудности с дыханием во сне.

Он не дышал во сне по нескольку секунд, у него были фиолетовые губы. Это мешало его качеству жизни. Он был уставший, не высыпался постоянно и даже пару раз заснул за рулем. Я тогда была на девятом месяце беременности Виктория Бурим.

После этого случая Артем решил обратиться к врачам. По словам Виктории, она сама нашла мужу клинику. Сначала речь шла о прижигании неба под местным наркозом и 35 тысячах рублей. Однако когда Артем заключил контракт, условия изменились, рассказала собеседница «360». Вместе с прижиганием неба ему решили исправить носовую перегородку. А это уже 130 тысяч рублей и общий наркоз.

«Неизвестно вообще. Может быть, ничего не нужно было делать с носом…» — сокрушается сейчас его супруга.

Операцию несколько раз переносили, в итоге мужчина оказался в клинике 23 марта. В 18:40 он прислал жене последнее сообщение.

Будто бы почувствовав неладное, жена Бурима в 20:55 позвонила в клинику. Однако там отреагировали странно и отказались говорить о состоянии Артема. Супругу попросили позвонить на следующий день.

Но 24 марта, в 05:00, Викторию разбудил телефонный звонок. Ей сообщили о смерти мужа. Позже женщине, по ее словам, озвучили несколько версий произошедшего. Сначала речь шла о том, что Бурим не очнулся после наркоза. Но потом главврач клиники заявил, что мужчина все-таки приходил в себя. В третий раз Бурим рассказали, что ее супруг после операции повел себя неадекватно и выдрал дыхательную трубку и капельницу. У него началась дыхательная недостаточность, после этого он умер. Виктория хотела узнать подробности случившегося, но приехать в клинику ей не разрешили, сославшись на занятость врачей.

Сейчас, когда я знаю всю правду, весь этот криминал, насколько врачи себя мерзко и не по-человечески повели, я настроена решительно. Я добьюсь того, что врачей накажут. Артема не вернуть. Но оставить этого я не могу. Я буду обращаться в суд Виктория Бурим.

Виктория не понимает, почему на время следствия врачей не отстранили от работы. Анестезиолог и хирург все еще работают в клинике. У клиники «Здоровье Люкс» есть четкая позиция по этой ситуации: врачи сделали все возможное для спасения пациента, но, к сожалению, он умер.

Сейчас полиция проводит проверку. Рассматривается версия о возможной вине медиков в смерти мужчины. Артем Бурим был вице-чемпионом мира по пауэрлифтингу. У него остались трое детей. Младшей всего два месяца.