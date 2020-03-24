Московская клиника, в которой от ринопластики погиб пациент, рассказала свою версию произошедшего

Пресс-служба клиники «Здоровье Люкс» заявила, что после операции у пациента Артема Бурима развилась острая сердечная недостаточность. Медики ничем помочь не смогли.

Все, что зависело от врачей — они сделали. Так прокомментировали в клинике «Здоровье Люкс» трагедию, которая произошла прямо на операционном столе. «После проведения ЛОР-операции в ранний послеоперационный период у пациента развилась острая сердечная недостаточность. Медиками были проведены реанимационные мероприятия в полном объеме, которые не дали результата», — рассказала пресс-секретарь медучреждения Марина Вогель.

39-летний Артем Бурим обратился в клинику из-за постоянного храпа. Ему посоветовали сделать пластику носа, неба и глотки со скидкой 50%. Мужчина согласился. Как рассказала его жена, операцию решили сделать под общим наркозом. Наутро он не проснулся.

Жена в случившемся винит себя, потому что она сама посоветовала ему эту клинику.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе и вероятная вина медиков в смерти мужчины.

Артем Бурим был вице-чемпионом мира по пауэрлифтингу. У него остались трое детей.