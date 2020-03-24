«Сама отправила его на смерть». Жене погибшего от ринопластики москвича рассказали три версии произошедшего

В московской клинике под ножом хирургов умер молодой мужчина. Жена погибшего после ринопластики в медцентре «Здоровье Люкс» рассказала «360», что услышала три версии смерти супруга. У него осталось трое детей.

О трагедии Виктория узнала только рано утром 24 марта. Артема она ждала дома к вечеру — мужчина должен был вернуться сам. Операцию назначили на 18:30 понедельника.

«Позвонили мне в 05:00 почему-то. Я звонила в 21:00 в клинику, мне сказали, что закрыто и ни с кем меня уже не свяжут. <…> Полчаса была на удержании, ни с кем так и не соединили. А я чувствовала — что-то не так», — поделилась Виктория.

Версии о смерти мужа девушка выслушала разные. Сначала ей сказали, что 39-летнего пациента не сумели вывести из-под наркоза и в себя он якобы не пришел. Потом главврач клиники заявил, будто бы Артем все же очнулся. Еще один звонок был в обед: с женой погибшего вновь говорил тот, что звонил утром, и заявил, мол, мужчина был в сознании и выдрал «все эти трубки». Приехать в медцентр Виктории не разрешили, сказали — приезжайте завтра.

«Там сегодня нет врачей. Сегодня они в другой клинике дежурят. Еще где-то убивают людей», — сказала девушка.

Виктория сама настояла на том, чтобы Артем обратился к врачам. Супруг сильно храпел и «задыхался во сне». Изначально речь шла о том, чтобы прижечь небо лазером, причем под местным наркозом.

Сама нашла эту клинику, сама отправила его на смерть Виктория жена погибшего.

«Врач его посмотрел и сказал, мол, у вас проблемы еще с носом. Нужно делать все сразу под общим наркозом. Сказали, что будет скидка 50%», — пояснила девушка.

Операцию, которая обошлась семье в 130 тысяч, переносили трижды. У Артема был кашель. Теперь, обратила внимание Виктория, врачи уверяют, что назначали другую дату, поскольку у мужа якобы было повышенное давление.

«У него остались трое детей. Я родила два месяца назад девочку, от первого брака 16 лет дочке и семь лет мальчику», — заключила вдова.

По ее словам, Артем был вице-чемпионом мира по пауэрлифтингу.