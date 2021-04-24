Президент США Джо Байден официально признал убийство армян в Османской империи геноцидом. Турция этот шаг осудила, а Армения поприветствовала. Что произошло больше сотни лет назад и почему это все еще не дает покоя политикам, разбирался «360».

Заявление Байдена

24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида армян. В этот день Джо Байден выступил с обращением, в котором тезисно пересказал события более чем столетней давности.

«Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста османскими властями армянской интеллигенции и лидеров общины в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в ходе кампании истребления», — сообщил президент.

Армяне, добавил Байден, разъехались по всему миру в поисках нового дома. Армянская диаспора обогатила и Соединенные Штаты. Вашингтон чтит их историю «не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось».

В мире будущего не будет места фанатизму и нетерпимости, все люди смогут жить достойно и в безопасности, надеется лидер США.

Байден стал первым действующим американским президентом, употребившим слово «геноцид» по отношению к событиям тех лет.

Реакция на обращение

В Армении приветствовали заявление Байдена.

«Высоко ценю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути установления истины и исторической справедливости», — сказано в письме, которое премьер-министр республики Никол Пашинян отправил в Белый дом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время беседы политики осудили заявление Байдена «о так называемом геноциде армян», сказано в сообщении пресс-службы Алиева.

Азербайджанский президент назвал заявление Байдена неприемлемым и оценил его как историческую ошибку.

Эрдоган на днях уже комментировал планы Байдена признать резню в Османской империи геноцидом.

«Президент сообщил, что Турция будет продолжать защищать правду против тех, кто лжет о так называемом геноциде армян и поддерживает эту клевету по политическим причинам», — сообщала его пресс-служба.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал решение Байдена популизмом.

Что случилось в Османской империи?

Гонения на армян и других христиан, проживающих в Османской империи, начались задолго до 1915 года. Немусульмане считались там гражданами второго сорта. Армяне должны были платить более высокие налоги, не имели права носить оружие и свидетельствовать в суде.

Войны на Кавказе, которые вела Российская империя в XIX веке, подогревали национализм. Беженцы-мусульмане с Кавказа переносили ненависть на османских христиан. В 1880-е годы появились первые объединения армян, созданные в целях защиты от разграблений. Возникли и первые политические объединения.

На мирные и вооруженные выступления армян османские власти ответили массовыми убийствами в 1894–1896 годах. Масштабные этнические чистки начались во время Первой мировой войны. 24 апреля 1915 года власти Константинополя арестовали несколько сотен армянских журналистов, ученых и других представителей элиты. Большинство из них вскоре казнили.

Это стало началом кампании по уничтожению армян, развернутой правительством националистов-младотурков. Они оправдывали убийства и изгнание армян с территории современной Турции их вымышленным пособничеством России. Жителей расстреливали целыми деревнями. Других отправляли в сирийскую пустыню, где они умирали от жажды и голода. К 1922 году погибли от 800 тысяч до свыше миллиона армян — 80% армянского населения Османской империи.

Почему геноцид отрицают?

Геноцид армян признали около 30 государств, включая Россию, а также Европарламент и Всемирный совет церквей, в который входят примерно 350 христианских церквей со всего света.

В 1995 году Госдума приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 годов».

Турция отрицает существование геноцида и всегда выступает с дипломатическими демаршами против государств, представители которых говорят о нем.

«Турецкая сторона опасается, что если Турция признает геноцид армян, то армянская сторона потребует выплаты компенсаций. Кроме того, они выдвигают к Турции ряд территориальных претензий», — говорил Би-би-си доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Александр Сотниченко.

В пример он привел отношения Германии и Израиля. После признания холокоста Германия выплачивает евреям по всему миру и Израилю «довольно большие суммы денег».

Говоря об отсутствии геноцида, турки приводят аргумент, согласно которому власти не принимали закона об уничтожении армян.