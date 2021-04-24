Пашинян высоко оценил признание Байденом геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал официальное заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.

Признание геноцида армян американскими властями является обязательным посланием для всего международного сообщества. Позиция США подтверждает первенство прав человека и ценностей, подчеркнул Пашинян.

«Высоко ценю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути установления истины и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян», — указал премьер Армении в своем письме, которое направил Байдену.

Заявление президента США о признании геноцида армян — воодушевляющий и вдохновляющий пример для тех, кто хочет вместе построить справедливое и терпимое общество, отметил Пашинян.

Байден ранее сделал официальное заявление о признании геноцида армян в Османской империи. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара отвергает заявление лидера США.