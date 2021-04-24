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    24 апреля 2021, 19:47

    Пашинян высоко оценил признание Байденом геноцида армян

    Александр Блинов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал официальное заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщается на сайте армянского лидера.

    Пашинян высоко оценил признание Байденом геноцида армян

    Признание геноцида армян американскими властями является обязательным посланием для всего международного сообщества. Позиция США подтверждает первенство прав человека и ценностей, подчеркнул Пашинян.

    «Высоко ценю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути установления истины и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян», — указал премьер Армении в своем письме, которое направил Байдену.

    Заявление президента США о признании геноцида армян — воодушевляющий и вдохновляющий пример для тех, кто хочет вместе построить справедливое и терпимое общество, отметил Пашинян.

    Байден ранее сделал официальное заявление о признании геноцида армян в Османской империи. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал, что Анкара отвергает заявление лидера США.