Алиев назвал признание геноцида армян исторической ошибкой

Заявление президента США Джозефа Байдена, признавшего геноцид армян, организованный и совершенный в начале XX века в Османской империи, является исторической ошибкой. В Азербайджане его считают неприемлемым.

Об этом в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. По его мнению, заявление американского лидера «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».

«Президент отметил, что Азербайджан всегда был рядом с Турцией. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Ильхама Алиева за его поддержку и позицию. Он также отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Алиева.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал заявление Байдена и высоко оценил его принципиальную позицию. Она является необходимым шагом на пути установления истины и исторической справедливости.