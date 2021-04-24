Байден признал геноцид армян

Президент США Джо Байден выпустил официальное заявление о признании геноцида армян. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что в начале XX века в Османской империи полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть. Президент США отметил, что каждый год в этот день вспоминают тех, кто погиб в те времена. Нельзя допустить повторения подобных злодеяний, подчеркнул он.

Посол Армении в США Варужан Нерсесян ранее выразил надежду, что Байден признает геноцид армян в Османской империи 1915 года. Накануне американский лидер обсуждал эту тему в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Байден, как и собирался, объявил об этом сегодня, в День памяти жертв геноцида армян. Он стал первым за последние 40 лет президентом США, который публично признал этот факт.

Геноцид армян уже признали Россия, Германия, Франция, Италия и другие государства.

На решение Байдена уже отреагировали в Анкаре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг заявление президента США о геноциде армян и назвал его популистским.

Турецкие власти ранее заявляли, что эти заявления Байдена не принесут никакой пользы.