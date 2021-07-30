Сломленные Олимпиадой? Как тяжелый год повлиял на спортсменов

Сразу несколько спортсменов сдались на Олимпиаде в Токио. Кто-то сошел с соревнований, кто-то планирует оставить спорт уже после получения долгожданного золота. «360» разбирался, как тяжелый год повлиял на спортсменов и ждать ли большому спорту потерь после Игр.

Спортсмены уходят с Олимпиады в Токио

Четырехкратный чемпион мира по фехтованию Вениамин Решетников уступил в 1/16 финала египтянину Зиаду Эль-Сисси со счетом 13:15. Россиянин назвал свой проигрыш полным провалом. Он уверен, что произошло эмоциональное выгорание. Мужская сборная не смогла завоевать медали на Олимпийских играх в Токио, в том числе и в личных турнирах.

Из-за психологических проблем выбыла четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз. Американка неудачно исполнила опорный прыжок в финале своего выступления. Травма оказалась несерьезной, но неудача преподнесла ей худший результат в первой смене командного многоборья. Байлз получила всего 13,766 балла.

«Я просто почувствовала, что лучше отойти на второй план, поработать над своей внимательностью. И я знала, что девушки сделают отличную работу, я не хотела рисковать командной медалью», — пояснила спортсменка.

Тем временем гимнастка Лилия Ахаимова задумалась о завершении карьеры после Игр в Токио. Там она выиграла золотую медаль в командных соревнованиях. О планах спортсменки заявила тренер Вера Киряшова. По ее словам, 24-летняя Ахаимова испытывает проблемы с голеностопом, а также хочет уступить дорогу молодым.

Выгорание спортсменов

Спортсмены сильно подвержены эмоциональному выгоранию. У обычного человека есть много вариантов, как построить свою жизнь, но у спортсмена все откладывается на «после соревнований». И среди этих соревнований Олимпиада занимает самое значимое место. Об этом в разговоре с «360» рассказала психолог Екатерина Трофимова.

«Отложенная жизнь, отложенный отдых — все это может быть вознаграждено в случае победы. А [поражение] может обрушить все надежды на будущее, лишить смысла, обесценить и свести к нулю все труды, затраченные силы, энергию, здоровье, непрожитые годы детства и юности», — объяснила собеседница.

При этом психологические срывы у спортсменов бывают разные — не только из-за поражений. Об этом «360» рассказала спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Наталья Калугина. Она вспомнила, как после Олимпиады 1992 года встретила гимнастку Татьяну Гуцу, которая стала двукратной олимпийской чемпионкой в личном и командном многоборье. Гимнастке тогда было всего 16 лет.

«Я ее встретила на тренировочной базе сразу после Олимпиады. Она, став абсолютной олимпийской чемпионкой, вложив в это дело всю себя, сказала: „Знаете, мне 16 лет, а я такая старая“. У нее было это ощущение. Она прошла через Олимпиаду. Это совершенно особый старт. При этом никаких срывов на соревнованиях она не дала. После этого ее преследовали травмы, она попыталась восстановиться, но ничего у нее не получилось», — пояснила собеседница.

Выступление Татьяны Гуцу. Источник фото: РИА «Новости»

Трудности подготовки к Олимпиаде-2020

В этом году спортсменам пришлось особенно тяжело, отметила Трофимова. Режим тренировок по 12 часов, постоянные споры с тренером или коллегами, а в условиях карантина работа и жизнь вдали от семьи на спортивной базе — все это вызывает еще большее психоэмоциональное напряжение и создает условия для срыва.

«Период ожидания Олимпиады увеличился еще на год, допинговый скандал также вызвал чувство несправедливости и страх лишиться возможности даже поучаствовать в соревнованиях, не говоря о победе. На трибунах нет фанатов — нет поддержки. Большое значение в формировании боевого духа и психологической защищенности в сборной играет команда. Но и здесь нашим спортсменам приходится непросто», — подчеркнула Трофимова.

Психолог напомнила, что российскую сборную лишили возможности выступать под флагом своей страны. Тем самым ее обезличили, попытались лишить спортсменов опоры друг на друга, на свое государство.

Получается, что нет отдачи и поддержки. Есть лишь судьи, оценки и протокол Екатерина Трофимова.

Массовый уход спортсменов

При этом российские спортсмены выступают достаточно успешно и приносят сборной много золота. Об этом в разговоре с «360» напомнил российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

Конечно, пандемия — это определенный сбой. Но я считаю, что спортсмены должны закалять свой характер. Ломаться нельзя никак. Считаю, что большинство все-таки не сломаются и пойдут вперед, к своей цели, к своей медали Андрей Семенов.

С этим согласилась и психолог. По словам Трофимовой, санкции, пандемия, всевозможные ограничения действительно могут забрать спортивные ресурсы, но могут и дать энергию. Все зависит от мастерства тренера и спортивного психолога, от особенностей самого спортсмена и условий его жизни.

Более того, победа — это не просто победа, но еще и материальная обеспеченность в будущем. Мало кто готов просто так отказаться от финансового благополучия.

«Как правило, слабые в спорт не идут, поэтому массовый уход спортсменов нам не грозит. При этом большое количество стрессогенных факторов последнего года, конечно, могло повлиять на количество тех, кто рассчитывает после Олимпиады уйти из соревнований. Однако так было всегда. Многие спортсмены планируют завершение карьеры именно после Олимпиады. Поэтому истинные цифры мы сможем узнать позже, а тогда уже сравнить их со средними значениями предыдущих лет», — заключила Трофимова.