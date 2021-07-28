Фехтовальщик Вениамин Решетников объяснил свой провал на Олимпиаде эмоциональным выгоранием. Психологи считают, что на состоянии саблиста мог сказаться перенос соревнований на год, а также долгое напряжение — нервное и физическое. И россиянин не первый, кто сорвался на Играх в Токио.

Российский саблист Вениамин Решетников признался, что его неудачное выступление на Олимпийских играх в Токио — результат эмоционального выгорания. Четырехкратный чемпион мира по фехтованию уступил со счетом 13:15 в 1/16 финала египтянину Зиаду Эль-Сисси. Cпортсмен назвал свой проигрыш полным провалом.

Саблист пожаловался, что в соревнованиях выросла конкуренция. Решетников отметил, что российская команда имеет потенциал и ей предстоит серьезная работа, чтобы наверстать упущенное. Мужская сборная России по фехтованию не смогла завоевать медалей на нынешней Олимпиаде, в том числе и в личных турнирах.

Накануне из-за психологических проблем соревнования покинула четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз. Американка неудачно исполнила опорный прыжок и упала с бревна. Неудача принесла ей худший результат в первой смене командного многоборья.

Перенос Олимпиады сказался на всех

Спортивный психолог Тимур Султанов пояснил «360», что корень всех проблем с эмоциональным выгоранием в мыслительной деятельности. Скорее всего, речь идет о каких-то предустановках, мыслях, задачах и ожиданиях, которые не реализовались. То есть конфликт того, что было спроецировано в голове, и того, что происходит в реальности.

«Вот тогда и происходит выгорание. Кроме того, на эмоциональном состоянии мог отразиться перенос Олимпиады на год, а также мировая ситуация с пандемией. Все-таки спортсмены готовились к соревнованиям прошлого года и подходили к пику формы в прошлом году. А тут сложилась ситуация неизвестности», — сказал Султанов.

По словам психолога, спортсмены попали в ситуацию, когда было сложно понять, как будут проходить Олимпийские игры и состоятся ли они. Постоянный стресс от интенсивных тренировок и дополнительного контроля не прошел незамеченным для организма и психики — в любом случае что-то отложится.

«Сам термин „эмоциональное выгорание“ очень объемный. Проблему нужно решать отдельно в каждом конкретном случае. Для кого-то требуется переключение вида деятельности, поездка к родным и близким, а кому-то нужны тишина и спокойствие. Нужно исходить из конкретной ситуации конкретного человека и его особенностей», — добавил Султанов.

Фехтование популярно в России

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян рассказала «360», что проигрыш российской сборной фехтовальщиков нельзя объяснить просто отсутствием удачи. Саблистка смотрела выступления коллег и назвала зрелище полным провалом.

По мнению спортсменки, Решетников должен был выиграть бой, который проиграл. Это была настоящая роскошь для оппонента россиянина: Решетников буквально подарил сопернику победу.

Яна Егорян также рассказала, что после прошлой Олимпиады в Рио популярность фехтования в России довольно высока.

«Кроме того, недавно прошел женский финал, на котором опять господствовали российские фехтовальщицы. Сегодня открылось очень много залов, много деток хотят фехтовать. Это означает, что в ближайшем будущем у нас будет много спортсменов и очень большая конкуренция. Надеюсь, мы будем самыми сильными, и это отлично», — сказала Яна Егорян.

Выгорание заметили писатели

Синдром эмоционального выгорания обычно проявляется нарастающим эмоциональным истощением. Это понятие появилось в психологии в 1974 году с подачи американского психиатра Герберта Фрейденбергера. Недуг может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми, вплоть до развития глубоких когнитивных искажений.

Но вот в литературе эмоциональное выгорание описали куда раньше. Один из ярких примеров — роман 1957 года «Туманность Андромеды» писателя-фантаста Ивана Ефремова. Персонаж Дар Ветер признается в приступах равнодушия к работе и жизни и проходит лечение музыкой и трудотерапией, а также резко меняет свою деятельность.