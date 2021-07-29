Тренер Ахаимовой заявила, что гимнастка может завершить карьеру после Олимпиады

Олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Лилия Ахаимова может завершить карьеру после Игр в Токио. Об этом заявила личный тренер спортсменки Вера Киряшова.

«О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили. Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, все-таки ей уже 24 года, у нее больные ноги», — сообщила Киряшова ТАСС.

Она считает, что Лилии нужно дать дорогу молодым, а самой заняться личной жизнью и многим другим. Тренер предположила, что у спортсменки похожие мысли по поводу продолжения карьеры.

«Сейчас ей очень тяжело преодолевать все», — добавила тренер.

Она отметила, что Ахаимовой не стоит ехать даже на чемпионат мира, который пройдет осенью. По ее мнению, в России есть много хороших молодых гимнасток, таких как Елена Герасимова, Яна Воронина, Мария Минаева. Они, по мнению Киряшовой, уже должны начинать готовиться к Олимпиаде в Париже.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1992 года завоевала золотую медаль в командном многоборье на Играх в Токио. Олимпийскими чемпионками стали Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Устимова и Владислава Уразова.