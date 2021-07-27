Звезда гимнастики вышла из игры. Спортивные врачи объяснили срыв Симоны Байлз на Олимпиаде

Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от дальнейших выступлений на Олимпиаде в Токио. После падения с бревна она прекратила соревнования, сославшись на психологические проблемы. Виной срыва могут быть последствия допинга.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в Олимпийских играх. По словам журналистки NBC Моники Альбы, Байлз объяснила свой уход психологическими проблемами. При этом спортсменка продолжает подбадривать своих товарищей по команде.

Накануне Симона Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале своего выступления. Травма, по мнению специалистов, несерьезная, но неудача принесла спортсменке худший результат в первой смене командного многоборья — 13,766 балла. Симону Байлз заменила Джордан Чайлд. В вольных упражнениях вместо нее выступит Суниса Ли, сообщили на официальной странице команды США.

Вернувшись к команде с туго забинтованной ногой, американка не забыла проявить спортивную солидарность и ободряюще обняла Ангелину Мельникову. Российская спортсменка также упала с бревна во время командного многоборья. Но досадные промахи не помешали сборной гимнасток России впервые в истории выиграть командные олимпийские соревнования.

Вторая в мире: кто такая Симона Байлз

Американской звезде спортивной гимнастики 24 года. Симона Байлз 19 раз становилась чемпионкой мира — абсолютный рекорд в истории этих соревнований. Также она пятикратная победительница в абсолютном первенстве. В нем же поставила еще один рекорд, став первой темнокожей чемпионкой мира.

Байлз начала заниматься гимнастикой в шесть лет и на взрослом уровне дебютировала в 2013 году. На сегодняшний день занимает второе место в мире по общему количеству наград Олимпийских игр и чемпионатов мира. Уступает лишь легендарной советской гимнастке Ларисе Латыниной.

На предыдущих Олимпийских играх 2016 года в Рио Байлз выиграла пять медалей из шести возможных: она не сумела отобраться в финал только на брусьях. Зато завоевала золото в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке. На бревне Симона Байлз стала бронзовым призером.

В августе 2016 года некая хакерская группа сообщила, что гимнастка принимает запрещенные препараты. Но оказалось, лекарства были назначены абсолютно легально из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, написал сайт abcnews.go.com. В соцсети Байлз заявила, что не стыдится и препараты помогли ей преодолеть трудности. Вот только сейчас у нее не получилось справиться с психологическими проблемами на главном спортивном состязании мира.

Спорт как искусство

Врач спортивной медицины Илья Мелехин рассказал «360», что весь спорт состоит из психологических срывов — его любят именно за эмоции. Спортсмен, когда выходит на пик формы — а участие в Олимпиаде и является таким пиком, — психологически уязвим. Кроме того, многие атлеты суеверны и тщательно соблюдают свои ритуалы.

«Спортсмены — чувствительные люди, и к спорту они относятся как к искусству. Что-то пошло не так — и возможны срывы. Недаром рядом с великими спортсменами всегда находятся психологи. Возможно, Байлз просто почувствовала, что не готова, и произошел срыв. Тем более что у американки уже были проблемы со здоровьем», — сказал Мелехин.

Он пояснил, что нельзя точно сказать, сколько спортсменка будет восстанавливаться после психологической травмы. Некоторых это приводит даже к окончанию карьеры. Это ужасный удар. Дело не в деньгах, а в самореализации. Человек шел к Олимпиаде, постоянно тренировался, отказывался от многого — и вдруг что-то сломалось и пошло не так.

Болезнь как прикрытие для допинга

Спортивный психолог Геннадий Фомин пояснил «360», что на соревнования идут не для того, чтобы проигрывать. Скорее всего, после неудачного выступления у девушки появилась неуверенность, она перестала видеть свои сильные стороны и перспективы. При этом психолог отметил, что не думает, будто заявленные психологические проблемы Байлз — результат СДВГ.

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности лечат препаратами, стимулирующими лобную часть коры головного мозга. Проблемы с дефицитом внимания могут быть самые разные, но именно СДВГ — детская болезнь. Если ее диагностируют взрослому человеку, то это может быть прикрытие допинга», — высказал он предположение.