facebook_pixel
    27 июля 2021, 19:57

    Звезда гимнастики вышла из игры. Спортивные врачи объяснили срыв Симоны Байлз на Олимпиаде

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    Американская гимнастка Симона Байлз отказалась от дальнейших выступлений на Олимпиаде в Токио. После падения с бревна она прекратила соревнования, сославшись на психологические проблемы. Виной срыва могут быть последствия допинга.

    Гимнастка Симона Байлз на фоне олимпийских колец

    Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в Олимпийских играх. По словам журналистки NBC Моники Альбы, Байлз объяснила свой уход психологическими проблемами. При этом спортсменка продолжает подбадривать своих товарищей по команде.

    Накануне Симона Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале своего выступления. Травма, по мнению специалистов, несерьезная, но неудача принесла спортсменке худший результат в первой смене командного многоборья — 13,766 балла. Симону Байлз заменила Джордан Чайлд. В вольных упражнениях вместо нее выступит Суниса Ли, сообщили на официальной странице команды США.

    Вернувшись к команде с туго забинтованной ногой, американка не забыла проявить спортивную солидарность и ободряюще обняла Ангелину Мельникову. Российская спортсменка также упала с бревна во время командного многоборья. Но досадные промахи не помешали сборной гимнасток России впервые в истории выиграть командные олимпийские соревнования.

    Звезда гимнастики вышла из игры. Спортивные врачи объяснили срыв Симоны Байлз на Олимпиаде | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Вторая в мире: кто такая Симона Байлз

    Американской звезде спортивной гимнастики 24 года. Симона Байлз 19 раз становилась чемпионкой мира — абсолютный рекорд в истории этих соревнований. Также она пятикратная победительница в абсолютном первенстве. В нем же поставила еще один рекорд, став первой темнокожей чемпионкой мира.

    Байлз начала заниматься гимнастикой в шесть лет и на взрослом уровне дебютировала в 2013 году. На сегодняшний день занимает второе место в мире по общему количеству наград Олимпийских игр и чемпионатов мира. Уступает лишь легендарной советской гимнастке Ларисе Латыниной.

    На предыдущих Олимпийских играх 2016 года в Рио Байлз выиграла пять медалей из шести возможных: она не сумела отобраться в финал только на брусьях. Зато завоевала золото в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке. На бревне Симона Байлз стала бронзовым призером.

    В августе 2016 года некая хакерская группа сообщила, что гимнастка принимает запрещенные препараты. Но оказалось, лекарства были назначены абсолютно легально из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности, написал сайт abcnews.go.com. В соцсети Байлз заявила, что не стыдится и препараты помогли ей преодолеть трудности. Вот только сейчас у нее не получилось справиться с психологическими проблемами на главном спортивном состязании мира.

    Спорт как искусство

    Врач спортивной медицины Илья Мелехин рассказал «360», что весь спорт состоит из психологических срывов — его любят именно за эмоции. Спортсмен, когда выходит на пик формы — а участие в Олимпиаде и является таким пиком, — психологически уязвим. Кроме того, многие атлеты суеверны и тщательно соблюдают свои ритуалы.

    «Спортсмены — чувствительные люди, и к спорту они относятся как к искусству. Что-то пошло не так — и возможны срывы. Недаром рядом с великими спортсменами всегда находятся психологи. Возможно, Байлз просто почувствовала, что не готова, и произошел срыв. Тем более что у американки уже были проблемы со здоровьем», — сказал Мелехин.

    Он пояснил, что нельзя точно сказать, сколько спортсменка будет восстанавливаться после психологической травмы. Некоторых это приводит даже к окончанию карьеры. Это ужасный удар. Дело не в деньгах, а в самореализации. Человек шел к Олимпиаде, постоянно тренировался, отказывался от многого — и вдруг что-то сломалось и пошло не так.

    Болезнь как прикрытие для допинга

    Спортивный психолог Геннадий Фомин пояснил «360», что на соревнования идут не для того, чтобы проигрывать. Скорее всего, после неудачного выступления у девушки появилась неуверенность, она перестала видеть свои сильные стороны и перспективы. При этом психолог отметил, что не думает, будто заявленные психологические проблемы Байлз — результат СДВГ.

    «Синдром дефицита внимания и гиперактивности лечат препаратами, стимулирующими лобную часть коры головного мозга. Проблемы с дефицитом внимания могут быть самые разные, но именно СДВГ — детская болезнь. Если ее диагностируют взрослому человеку, то это может быть прикрытие допинга», — высказал он предположение.