Сколько стоит Новый год. Подарки и праздничный стол подорожают в России

В 2020 году расходы россиян на Новый год вырастут. Средние чеки на продукты, алкоголь и подарки станут больше. Презентов при этом станет меньше, или они станут бюджетнее. Произойдет это потому, что из-за пандемии основная масса людей останется дома. А за год цены на импортное спиртное, сыры и деликатесы выросли из-за обвала рубля.

Новогодний стол

Ретейлеры уверены, что из-за пандемии коронавируса массового отъезда на новогодние каникулы за рубеж или на российские курорты не будет. Люди проведут праздники дома и охотнее, чем раньше, будут покупать дорогие продукты, пишут «Известия». Набор праздничных блюд расширится. Представители торговых сетей ждут роста спроса на алкоголь, кофе и чай, мясные и рыбные деликатесы.

Даже испытывающие материальные трудности люди на новогоднем столе обычно не экономят, сообщил «360» президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Поэтому, несмотря на пандемию, падения продаж в продуктовом секторе не ожидается.

«Считается, что люди, которые не поехали куда-то за границу, они какие-то продукты, которые привыкли покупать там, будут брать здесь. Но в принципе россияне всегда не жалеют денег на новогодний стол. Заставляют его так, будто живут последний день. Опасений, что люди не вложатся в новогодний стол, нет», — сказал он.

Расходы на продукты

В прошлом году большинство россиян потратили на новогодний стол от пяти до 10 тысяч рублей. Карпов уверен, что в этом году расходы будут немного выше. Причина в инфляции, падении курса рубля и подорожании импортных товаров. То есть значимого скачка числа покупок не предвидится, но средний чек подрастет.

По его мнению, подготовка хорошего новогоднего стола с качественным алкоголем и деликатесами обойдется большой семье москвичей примерно в 20 тысяч рублей. В регионах — дешевле. А в целом будет зависеть от доходов семьи и тех блюд, которые принято готовить на праздники.

Вероятнее всего, алкогольный выбор россиян останется традиционным — шампанское, вино, водка или коньяк. Но из-за роста цен потратить на него придется больше, чем в прошлом году, пояснил «360» руководитель Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Спрос на спиртное тоже увеличится, но не из-за того, что люди станут пить больше, а потому, что большинство не уедет, а отметит Новый год в России.

«Потратят больше, но не потому, что больше выпьют (тем более корпоративов будет меньше, и будут они, видимо, скромнее), а потому, что средний класс сидит в России, в отпуска за границу не ездит. Что касается денег, то в физическом объеме потратят больше, алкоголь подорожал», — уточнил эксперт.

Подарок под елочку

Около 30% россиян планируют потратить на подарки более пяти тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос «Одноклассников» и центра ResearchMe. Расстаться с пятью-семью тысячами готовы 13% опрошенных, с семью-девятью — 9%. Еще 11% респондентов готовы выложить за презенты более девяти тысяч рублей.

В опросе SuperJob выяснилось, что средняя сумма, отложенная россиянами на подарки, составляет 11,8 тысячи рублей. У мужчин заначка больше, чем у женщин, — 13,5 против 9,8 тысячи рублей. Москвичи потратятся больше других регионов — около 16 тысяч рублей. На втором месте жители Красноярска (14,5 тысячи), на третьем — петербуржцы (14 тысяч рублей).

Разница в суммах, названных участниками опросов, объясняется разной целевой аудиторией сайтов-интервьюеров. Вероятно, это люди с разным достатком и социальным статусом, рассказал «360» независимый финансовый консультант Илья Пантелеймонов. По его мнению, траты на подарки в рублях в сравнении с прошлым годом сильно не изменятся, может, немного увеличатся из-за все того же валютного курса. При этом подарков на эти деньги получится купить меньше либо придется выбирать товары подешевле.

«Если это техника, она станет чуть-чуть ниже классом, чуть проще, чуть бюджетнее. То есть в рублях она будет стоить столько же (как более дорогие аналоги в 2019 году — прим. ред.), но техника у нас в основном иностранная, а она подорожала, так как курс изменился. Подарков в виде путевок на отдых будет гораздо меньше», — сказал Пантелеймонов.

Другие расходы

Живая ель, набор игрушек и товары для украшения всего дома обойдутся в 2020 году в 3350 рублей. Покупка искусственного дерева увеличит расходы примерно на тысячу. В среднем стоимость живых елочек снизилась на 14% — примерно до 300 рублей. Искусственные, наоборот, подорожали на 16% — до 1,5 тысячи.

Гирлянды подешевели до 650 рублей, а мишура подорожала до 500. Средние цены на наборы шариков составляет примерно 400 рублей, звезд — 500, а рождественских венков — тысячу рублей.

Что касается поездок на новогодние каникулы, то около 19% россиян готовы потратить на них 50–60 тысяч рублей. Еще 14,5% — от 30 до 50 тысяч, 12,4% — от 20 до 20 тысяч, а 9,1% хотят потратить менее 20 тысяч рублей. Почти столько же, 10,5%, готовы израсходовать на путешествие более 200 тысяч рублей.