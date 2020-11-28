Россияне сэкономят на новогодних подарках

Количество россиян, которые планируют подарить подарки своим родственникам, в этом году снизилось до 68% против 74% годом ранее. Женщины оказались щедрее, чем мужчины. 74% представительниц прекрасного пола намерены устроить сюрприз своим родным людям, среди мужчин желающих нашлось 63%.

Молодые люди до 24 лет чаще граждан старше 45 лет готовы радовать родных новогодними сюрпризами.

Каждый третий участник опроса готовит новогодний подарок своей второй половине. Но чем старше респонденты выборки, тем меньший энтузиазм по этому поводу он испытывают. В возрасте до 24 лет подарки придумывает половина опрошенных, среди тех, кому уже исполнилось 45 лет, только 27%.

Готовят подарки для друзей 17% россиян — это меньше, чем в прошлом году, когда любителей порадовать близких было 24%. За год в два раза снизилось желание порадовать коллег с 12 до 6%.

Однако себя россияне обижать не хотят и подарки лично для себя готовят 10%, как и в прошлом году. Чаще такие планы строят женщины (13%) и молодежь (16%).

Вообще не планируют никому дарить подарков на Новый год 15% респондентов, в прошлом году их количество было ниже — 11%.

Средняя сумма, подготовленная на покупки подарков, в этом году составила 11 800 рублей. У мужчин бюджет выше, чем у женщин: 13 500 против 9800.

Больше всего планируют потратить москвичи. Средний бюджет на новогодние сюрпризы у жителей столицы укладывается в 16 000 рублей. На втором месте оказались респонденты из Красноярска с 14 500 рублей. Жители Санкт-Петербурга запланировали потратить на подарки 14 000 рублей. Самые маленькие подарочные бюджеты у опрошенных Волгограда и Уфы: 11 300 и 11 400 рублей соответственно.