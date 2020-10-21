Почти четверть опрошенных россиян сократит расходы на новогодний стол

О своем намерении увеличить бюджет на новогодний стол заявили только 8% опрошенных банком «Открытие» россиян. Совсем не будут праздновать Новый год 3% участников опроса. Уменьшат свои расходы 24% респондентов.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проведенный «Открытием» опрос.

«В этом году бюджет не изменится у 47% опрошенных. Почти четверть респондентов (24%) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол», — говорится в документе.

В Южном федеральном округе о необходимости экономить сообщили 30% участников опроса. В Северо-Западном — наименьшее число, 17% опрошенных.

По данным банка, в прошлом году 34% респондентов потратили на новогодний стол до пяти тысяч рублей, 30% — 5-10 тысяч рублей, 13% — 10-15 тысяч рублей.

Опрос был проведен банком «Открытие» 16–19 октября среди тысячи совершеннолетних россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.