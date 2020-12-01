Россиянам посчитали траты на новогодний декор в 2020 году

В 2020 году на подготовку к Новому году у россиян в среднем уйдет 3350 рублей. Такую сумму придется потратить на покупку живой ели и новогодних украшений. Выбор в пользу искусственного дерева увеличит траты более чем на тысячу.

Примерные предновогодние траты на декор подсчитали в сервисе для размещения объявлений «Авито», сообщило РИА «Новости».

В 3350 рублей обойдется полный набор украшений — живая ель, новогодний венок, создание праздничной обстановки. Если же речь идет о покупке искусственной ели, то расходы вырастут приблизительно до 4550 рублей.

Спрос на ели, по сравнению с прошлым годом, вырос в 2,8 раза. Объявлений об их продаже тоже стало больше: в ноябре живой символ Нового года продавали в 2,4 раза чаще в годовом выражении, а предложение искусственных елей увеличилось на 88%.

В среднем за живую ель просят 300 рублей — они подешевели на 14%. Искусственные в цене, наоборот, выросли на 16% и стоят около 1500 рублей. Цена на гирлянды снизилась до 650 рублей — на 6%, мишура теперь дороже на 2% и стоит порядка 500 рублей.

В ноябре ассортимент елочных игрушек стал шире на 40%. В среднем их продают за 400 рублей — дороже прошлогодних цен на 14%. Интересовались елочными украшениями в последнем месяце осени на 93% больше, чем в 2019 году.

Звезда для елки обойдется примерно в 500 рублей, рождественский венок — в 1000 рублей. Это украшение в последнее время становится среди россиян все более популярным.