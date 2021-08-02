Скандал с легкоатлеткой Тимановской грозит Белоруссии новыми санкциями. Ситуация была спланированной?

Белоруссии грозят новые санкции после скандала с бегуньей Кристиной Тимановской. Девушка заявила, что ее пытаются против воли вернуть с Олимпиады в Белоруссию из-за критики руководства белорусского спорта. Спортсменка уже запросила убежище в Польше. Однако не все видят в Тимановской жертву.

Из-за ситуации со спортсменкой Международный олимпийский комитет (МОК) может пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Об этом сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Исполнительный комитет МОК запретил официальным лицам из Белоруссии быть на Играх. Мы сделали так, чтобы без всяких ограничений белорусские спортсмены смогли участвовать в отборе, чтобы в Белоруссии не проходили турниры. Будем это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится. Что касается этой спортсменки, будем продолжать с ней общаться. Мы вчера убедились, что она в безопасности и могла спокойно поспать», — процитировало Адамса РИА «Новости».

Также он отметил, что прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то конкретные выводы. Пока специалистам МОК нужно собрать больше деталей по этой ситуации. Адамс отметил, что сейчас главная задача — обеспечить безопасность Тимановской.

«Неправда, что ей нельзя говорить со СМИ. Местные органы власти заверили нас, что ей помогают. Задача номер один — ее безопасность. Нам нужно выслушать ее и поддержать в ее решении. Что касается спорта, мы ей будем помогать. Что касается других сфер, у других есть инструменты, чтобы ей помочь, это уже за пределами МОК», — пояснил глава пресс-службы МОК.

Что случилось в Токио с Тимановской?

Началось все с того, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Олимпиаде 20 спортсменов. Причина — нехватка внесоревновательных допинг-проб. Среди отстраненных атлетов оказались и граждане Белоруссии. В итоге планировавших выступать в эстафете 4×400 Анну Михайлову и Кристину Мулярчик решили заменить на барьеристку Эльвиру Герман, а также на ту самую Кристину Тимановскую. Последняя специализируется в беге на 200 метров.

Герман это не смутило. А вот Тимановская раскритиковала руководство белорусского спорта. Она была возмущена тем, что ее не предупредили об участии в эстафете заранее, о чем и написала в Instagram. При этом она подчеркнула, что в нехватке тестов виноваты именно вышестоящие, а расплачиваться теперь ей.

«Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 метров и готова ли я. Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте, даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 метров, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку. Но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!» — пояснила Тимановская.

После этого тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть спортсменку домой, сославшись на эмоционально-психологическое состояние девушки. Заявку спортсменки на участие и в эстафете 4×400 метров, и в квалификационных забегах на 200 метров отозвали. Ей купили билет на самолет и привезли в аэропорт Токио. Однако бегунья обратилась к местной полиции, заявив, что в самолет не сядет и вообще опасается за свою безопасность.

Представители МОК и оргкомитета Олимпиады взяли Тимановскую под свою защиту и помогли ей добраться до гостиницы при аэропорте. Польша, Чехия и Германия выразили готовность предоставить девушке защиту. Она уже подала документы на предоставление политического убежища в Польше, а ее муж покинул Белоруссию.

Эмоции или заранее спланированная акция?

При этом многие считают, что все это заранее спланированная акция. Такого мнения придерживается двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

«В правдивости слов белорусской атлетки нужно разбираться. Мало ли, что там произошло. Я знаю руководителя Олимпийского комитета Белоруссии, это потрясающий руководитель. Там потрясающая организация, всегда все четко. Там такое уважение к спортсменам, такое внимание. Если не уверена, что сможет справиться, какого черта села на самолет Минск — Токио? Значит, у нее в голове уже был план сделать какой-то скандал?» — процитировали спортсменку в Life.

Главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич придерживается такого же мнения. При этом он отметил, что Тимановская изначально странно вела себя в Токио.

«Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось. Было видно, что что-то с ней происходит. <…> Все равно тот факт, что она выделялась своим поведением. <…> То она уединялась, то она не хотела общаться», — пояснил тренер.

Член Международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков полагает, что сложившейся ситуацией попросту воспользовался Запад. Так он мог организовать политическую провокацию против Белоруссии.

Вывоз спортсменки из Токио — личное поручение Лукашенко?

Есть и такое мнение, что причиной скандала стало личное поручение Александра Лукашенко. Его придерживается эксперт по Белоруссии и ЕАЭС Дмитрий Болкунец.

На мой взгляд, было личное поручение Лукашенко вывезти спортсменку из Токио из-за того, что она раскритиковала руководство, которое заставило Кристину бегать не свою дистанцию. Она была вынуждена защищать себя. В случае ее попадания в Минск она была бы арестована, я в этом даже не сомневаюсь. <…> При этом она не критиковала Лукашенко в Токио Дмитрий Болкунец.

Собеседник «360» отметил, что против спортсменки началась настоящая травля в белорусских СМИ, где ее окрестили предательницей. Болкунец считает, что последствия для Белоруссии будут крайне печальными, вплоть до исключения из МОК. Эксперт уверен, что разговоры про заранее спланированную провокацию — это попытка белорусской стороны выйти сухими из воды.

Другой точки зрения придерживается политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что это не спонтанное решение Тимановской. По его словам, скандалы — это рутина подобных соревнований, так как все очень сильно нервничают и обстановка накалена всегда.

«Мы видим рутинную ситуацию, спортсменка обиделась. <…> Мне кажется, это достаточно странно. Среднестатистический спортсмен любой страны будет счастлив и горд представлять свою страну и доказать свою значимость. <…> Если бы не было внешнеполитических факторов, этот конфликт не стал бы даже информационным фоном Олимпиады», — заключил собеседник.