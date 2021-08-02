Политолог заявил, что белорусское общество разделилось на два лагеря после скандала на Олимпиаде

Политолог Ярослав Романчук прокомментировал историю с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину после скандала на Олимпиаде. Об этом сообщил «Взгляд».

По его словам, эта «маленькая» оплошность чиновников вылились в грандиозный международный скандал. Они, таким образом, хотели снять с себя ответственность.

Романчук добавил, что эта история — следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, это связано с президентом Александром Лукашенко, его сыном Виктором Лукашенко — главой олимпийского комитета. Глава государства резкг высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали в жесткой форме.

Белорусское общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что Белоруссия предоставила спортсменке шанс проявить себя, но она не справилась. А другие во всем винят власть, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание.

«Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки — это не про нашу республику», — заявил политолог.

Другой политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». Разговоры о новых санкциях в отношении Белоруссии демонстрируют истинное отношение Запада.

«Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», — заключил Петровский.