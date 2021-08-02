«Политизация скандала». Лисин прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Тимановской

Мастер спорта России международного класса Сергей Лисин прокомментировал для «Взгляда» ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Ее сняли с Олимпиады после критики руководства сборной.

Лисин отметил, что скандал вокруг спортсменки обречен был стать политическим после того, как появилась информация о том, что спортсменку пытаются силой вывезти в Белоруссию.

«Будут ли введены санкции в отношении Минска, зависит от той информации, которую соберет Международный олимпийский комитет. Но политизация скандала вокруг Тимановской очевидна, равно как и причины для стресса», — сказал спортсмен.

Он пояснил, что стресс, который испытала спортсменка, узнав, что ее перевели на дистанцию 400 метров вместо 200 метров, к которой она готовилась, испытал бы любой спортсмен в ее ситуации. А резкая критика руководства сборной Белоруссии обусловлена эмоциями.

Лисин добавил, что пока невозможно сказать с уверенностью, будут ли введены новые санкции против Белоруссии. Сначала Международный олимпийский комитет (МОК) должен подробнее ознакомиться с ситуацией.

«Какие санкции последуют после данной истории и последуют ли — зависит от той информации, которую получит МОК. Он должен пообщаться со спортсменкой, понять, говорит ли она правду и насколько объективно отражает ситуацию. Также нужно понять, насколько верны заявления белорусской стороны и есть ли у Тимановской проблемы с психикой. После того, когда будет собрана вся информация, МОК будет принимать какие-то решения», — заключил спортсмен.

После того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете на 400 метров, на эту дистанцию поставили Кристину Тимановскую, которая готовилась к дистанции 200 метров. Из-за этого спортсменка подвергла критике такое решение в соцсетях.

Позже появилась информация, что Тимановскую пытались силой вывезти из Японии в Белоруссию. При этом белорусская сторона заявила, что спортсменку снимают с соревнований из-за ее нестабильного психического состояния. Тимановская сообщила, что собирается просить политического убежища в Европе.