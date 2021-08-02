Польша выдала гуманитарную визу белорусской спортсменке Тимановской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — говорится в сообщении.

Скандал вокруг спортсменки из Белоруссии Кристины Тимановской начался с того, что она раскритиковала поведение тренерского штаба. Легкоатлетка пояснила, что ее записали на соревнования, к которым она не готовилась, после отстранения двух спортсменок, которые не предоставили необходимое количество допинг-проб.

Свое заявление Тимановская записала на видео и опубликовала в социальных сетях. Национальный олимпийский комитет Белоруссии решил, что спортсменке лучше поехать домой.

Уже в аэропорту Токио Тимановская отказалась улетать и через полицию запросила помощи у Международного олимпийского комитета. Спортсменка пояснила, что боится за свою свободу и намерена просить политического убежища в Европе. По данным СМИ, муж белорусской легкоатлетки Арсений Зданевич уехал из Минска в Киев.