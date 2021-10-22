Телеканал ТНТ опубликовал трейлер нового комедийного сериала «Исправление и наказание», в котором пошутил про изнасилование заключенных. Это вызвало негативную реакцию у пользователей соцсетей — особенно в свете недавних новостей про пытки в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. «360» разобрался, как такие шутки повлияют на имидж сериала и стоит ли каналу бояться наказания.

21 октября 2021 года телеканал ТНТ провел презентацию нового сезона и представил ряд проектов, которые выйдут в эфир в 2021–2022 году. В их числе оказался трейлер нового комедийного сериала «Исправление и наказание», главную роль в котором сыграет Анна Михалкова. Актриса стала надзирательницей, которая стремится проучить одну семью.

«Первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку», — сказано в анонсе сериала на сайте телеканала.

В трейлере героиня Михалковой сказала одному из заключенных, что другого человека, который содержится в колонии, «нужно изнасиловать».

«Помните, мы с вами читали сказку „Волк и семеро козлят“? Там был момент, когда волк хотел обмануть козлят. <...> Замечательно! Вашего новенького надо изнасиловать», — сказала она.

Несмешные шутки

Многие пользователи социальных сетей посчитали, что шутка неуместна. Они вспомнили недавнюю историю из реальной жизни — о пытках заключенных в Саратовской области. Речь идет о роликах, которые стали появляться в Сети в начале октября, которые показали издевательства и насилие над заключенными в туберкулезной больнице № 1 областного управления ФСИН.

В результате служебных проверок в СК возбудили уголовное дело о сексуальном насилии группой лиц по предварительному сговору, а руководителей медучреждения уволили. В отставку подал и глава регионального УФСИН. Кроме того, Генпрокуратура начала проверку всех учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области

В комментариях под видео зрители возмутились тем, что на фоне этой истории ТНТ решил вставить такую шутку не только в сериал, но и в сам трейлер.

«Как можно снимать ситком про наши тюрьмы и смеяться над изнасилованиями в них?», — отметил один из пользователей,

«Телеканал ТНТ совершенно очумел. Шуточки про пыточную систему ФСИН — это все равно что гнилые ухмылки над убийством беременной женщины», — написал другой комментатор.

Отдельное внимание они уделили тому факту, что во время работы над сериалом съемочную группу консультировали сотрудники ФСИН. Об этом в 2020 году рассказывал креативный продюсер сериала Ямур Гильмутдинов. По его словам, с ними согласовывали и пилотный эпизод.

«А съемочную группу „Исправления и наказания“ ФСИН проконсультировала, как пользоваться шваброй?» — поинтересовались в комментариях.

Черный пиар?

Юрист ассоциации по защите чести, достоинства и деловой репутации Андрей Лухин в беседе с «360» отметил, что в нынешней ситуации такая фраза может вызвать очень негативную реакцию со стороны людей. Однако целевая аудитория сериала может даже не знать про ситуацию с пытками заключенных в Саратовской области.

«Если учитывать, что телевещание идет больше на аудиторию, которая старше — не пользуется интернетом и не знает, что происходит — есть шанс, что это пройдет без каких-либо последствий. Но так как интернет существует, есть масса людей, которые могут эту проблему осветить, есть блогеры, которые разбирают сериалы и фильмы. То это может вызвать больше негативную реакцию», — подчеркнул он.

Однако он уверен, что вставлять такую шутку с точки зрения создателей сериала было нецелесообразно. Он добавил, что такие шутки неуместны всегда, а особенно в свете недавних событий.

«С точки зрения создателей сериала, опять же, в данный промежуток времени, нецелесообразно делать такую сцену и вставлять такую фразу. Тем более, на мой взгляд, в целом какая-то пропаганда данной культуры — выбивания показаний, признаний, или согласия на что-либо путем пыток — недопустимо. Просто по той причине, что это может сподвигнуть каких-нибудь граждан на выполнение таких действий. Уже не только на территории исправительных колоний, но и в реальной жизни», — сказал собеседник.

При этом юрист Федор Кравченко в беседе с «360» напомнил, что любая реакция на сериал или фильм делает его популярнее.

«Как и любой информационный шум вокруг содержания сериала, возмущение пользователей соцсетей и даже обращения политиков и общественных деятелей в правоохранительные органы — например, в прокуратуру — с требованием провести проверку могут быть полезны его создателям. Конечно, если он не приведет к реальному возбуждению дел», — подчеркнул он.

ТНТ ждет исправление и наказание?

Андрей Лухин уверен, что телеканал вряд ли накажут за такие шутки. При этом Федор Кравченко отметил, что статья 4 «Закона о СМИ» от 1991 года устанавливает, что в СМИ нельзя использовать для распространения материалов, которые пропагандируют культ насилия и жестокости». Однако рассчитывать на нее не стоит — статья почти не работает в современном мире.

«Эта статья почти не работает, поскольку КоАП не устанавливает штрафа за этот вид злоупотребления свободой массовой информации, а понятия „культ насилия и жестокости“ остались недостаточно определенными», — пояснил он.

Юрист уточнил, что в Уголовном кодексе страны также есть несколько статей, которые наказывают за призывы к насилию по отношению к каким-либо социальным группам. Однако в этой шутке, судя по трейлеру, не было призывов насиловать заключенных. В ней содержалось лишь указание изнасиловать кого-то конкретно.

Кравченко также напомнил про часть 4 статьи 5 «Закона о рекламе», которая устанавливает, что реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости. Он подчеркнул, что в некоторых случаях анонс могут признать рекламой. Если анонс покажут не на ТНТ, где потом выйдет сериал, а на другом канале, велика вероятность, что ФАС оштрафует изготовителей и распространителей ролика. За нарушение законодательства о рекламе им придется заплатить 100-500 тысяч рублей.

«Законодательство и судебная практика пока плохо научились различать реальные призывы к насилию и шутки, сарказм, сатиру. Если бы дело дошло до проверки по конкретному заявлению о возбуждении уголовного дела, то многое зависело бы от психолого-лингвистической экспертизы. Она и объяснила бы, какова „коммуникативная цель“ авторов ролика, и что именно они хотели сказать и сказали в этой шутке», — подчеркнул собеседник.

При этом режиссер «Исправления и наказания» Анна Пармас заявила, что не видит связи между шуткой в ситкоме и новостями о реальных изнасилованиях в колониях.

«Как бы вы прокомментировали такую новость — есть ли связь между русской народной сказкой „Колобок“ и Холокостом? Я считаю сравнение абсолютно идиотским. А прежде чем делать такие далеко идущие сравнения, советую посмотреть сериал», —отметила она.

Пармас также подчеркнула, что шутка появилась в сериале задолго до ситуации вокруг пыток заключенных. Она напомнила, что работа над сериалом шла несколько лет, и никакие правки в готовый давно сценарий не вносили.