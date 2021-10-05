Тюремную больницу под Саратовом проверят после видео с пытками

ФСИН начала служебную проверку после появления материалов о предполагаемых пытках в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Об этом со ссылкой на пресс-бюро ФСИН написал «Интерфакс».

В Сети выложили видео с кадрами, на которых некий мужчина подвергается противоправным действиям. Предположительно, запись была сделана в туберкулезной больнице саратовского ФСИН.

Директор ведомства Александр Калашников направил в регион группу сотрудников центрального аппарата ФСИН, чтобы они проверили достоверность представленной информации. Проверка находится на особом контроле руководства федеральной службы, отметили в ведомстве.

Ранее ФСИН назвала регионы с наибольшей долей больных туберкулезом и ВИЧ среди заключенных.