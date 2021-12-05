«Сироты видят: жизнь может быть другой». Как православный детский дом стал инклюзивной школой в Подмосковье

Директор Православного центра образования имени Преподобного Сергия Наталья Лепорская за семь лет превратила школу-интернат в инклюзивное образовательное учреждение, где все дети равны. Она рассказала «360», как это получилось, как уживаются дети-сироты с детьми из семей и в чем ее секрет успеха.

До и после

В 2014 году Наталье Лепорской предложили стать директором тогда еще школы-интерната имени Преподобного Сергия в Топоркове, ныне Православного центра образования имени Преподобного Сергия. Там при Свято-Троицкой Сергиевой лавре жили и учились дети-сироты. По словам Лепорской, это приглашение поделило ее жизнь на до и после.

«Честно говоря, я вообще не представляла, чем обычные дети, родительские дети, отличаются от статусных детей, то есть детей-сирот и детей, оставшихся без подчинения родителей. Поэтому мне эта тематика была очень интересна», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Работа с детьми-сиротами была большим и ответственным шагом, так что Наталья Лепорская призналась: сначала немного побаивалась. Чтобы окончательно решиться, она взяла отпуск и на месяц отправилась в школу-интернат.

Я поняла, что без этих детей через месяц уже просто не мыслю свою педагогическую деятельность, не мыслю свою жизнь и вообще оторваться от них не могу Наталья Лепорская.

Главное — среда

Первые месяцы работы оказались тяжелыми: приходилось проводить в школе-интернате дни и ночи — в отрыве от собственной семьи и четверых детей. Но уже тогда у Натальи Лепорской появилось понимание, как нужно изменить жизнь заведения, чтобы помочь детям-сиротам — создать для них новую среду, не изолированную, как во многих подобных школах, а открытую для внешнего мира.

«Я была уверена: чтобы дети полностью социализировались, научились жить в обычном социуме, в обычной жизни, нужна другая среда — нужны родительские дети, нужны молодые, красивые, вовлеченные, творческие, теплые, любящие люди», — рассказала она.

Поэтому перемены начались с подбора нового преподавательского коллектива. Стали появляться и новые дети — из обычных семей. Сейчас, по словам директора, в школе значительно больше родительских детей, чем детей-сирот.

«То, что наши дети-сироты видят, что жизнь может быть совсем другой, поведение детей может быть другое, мотивация, отношение к учебе, отношение к творчеству, просто отношение к себе может быть другое, чем то, что они видели в своей семье, дало свой определенный очень хороший результат», — уверена Наталья Лепорская.

Источник фото: телеканал «360»

Такая инклюзия помогает учащимся лучше понимать друг друга, создает особую атмосферу, в том числе и представление о том, какой должна быть семья. Ведь именно она, по мнению Лепорской, является главным приоритетом в жизни человека.

«Если мы выезжаем куда-то на экскурсии или в какие-то поездки, наших детей невозможно отличить от обычных детей. У них состояние защищенности, теплота в глазах, искорки в глазах — все это присутствует», — рассказала она.

Часть детей учатся в условиях полупансиона — находятся в центре с утра, а вечером уходят домой. Другие остаются на ночь в течение рабочей недели, а в семью отправляются на выходные. При этом весь Центр образования имени Преподобного Сергия живет по православному календарю, и среда отвечает всем православным традициям и нормам.

Источник фото: телеканал «360»

«Утро — это зарядка и это молитва. Перед каждым приемом пищи — молитва, после приема пищи — благодарственная молитва. Дети участвуют в таинствах, дети полностью готовят храм к богослужению. Все православные праздники, паломнические поездки, наша святоотеческая литература — это все постепенно детьми усваивается и постигается», — поделилась директор.

Лепорская уверена, что дети-сироты мало чем отличаются от обычных, родительских детей. Единственное, что отличает ее подопечных, — горечь травмы, которую им пришлось пережить. Но она тоже помогает в воспитательном процессе, помогает понимать друг друга и избегать конфликтов. Дети из обычных семей, считает Наталья Лепорская, с большой чуткостью относятся к чужому горю и лучше понимают его, когда о нем говорят сверстники.

Очень часто одной фразой наши дети просто останавливают какое-то негативное поведение других детей. Педагог может делать замечания, что-то объяснять, но это не всегда услышано детьми. Как только их сверстники говорят: „У тебя есть папа и мама“, это пронизывает их до кончиков ногтей. И осознание какое-то присутствует Наталья Лепорская.

Такой опыт общения, по мнению Лепорской, помогает детям более трепетно относиться к своим родителям, а не воспринимать их как должное, ценить их и быть благодарными за то, что имеют.

Адапт-квартира

Важную часть работы с детьми-сиротами составляет адаптация к будущей самостоятельной жизни. В Православном центре образования имени Преподобного Сергия для этого существует так называемая адапт-квартира.

«Во многих детских домах есть адапт-квартиры, но у нас она особенная», — уверена Наталья Лепорская.

Адапт-квартира — это не просто жилплощадь, где дети могут попробовать жить самостоятельно, а настоящая мастерская. Помещение досталось центру неотремонтированным — и это стало особенностью и сильной стороной образовательного процесса.

Перед тем как заселиться в адапт-квартиру, дети проходят специальное обучение: мальчиков учат сантехническим и малярным работам, девочек — работе с текстилем и дизайном. Уже с этими знаниями они получают «нулевой объект», как называет адапт-квартиру Наталья Лепорская.

Тут дети могут проявить свои творческие способности и знание дизайнерского искусства, чтобы дешево, уютно, функционально обставить свою квартиру. Длится этот проект по времени где-то порядка месяца, и за месяц мы имеем уже отремонтированную квартиру Наталья Лепорская.

Помогают в работе ученикам взрослые профессионалы. В процессе обучения и ремонта они дают своим подопечным возможность не только творить, но и понять, как с минимумом финансов обустроить свой дом функционально, уютно и красиво.

Успех — в детях

Сейчас Наталья Лепорская уже не представляет свою жизнь без любимой работы в центре.

«Это совершенно другой уровень бытия, видение совершенно других проблем», — призналась она.

По ее словам, работа в Центре имени Преподобного Сергия изменила ее саму — духовные наставники, коллектив и дети дали ей шанс стать другим человеком.

Я бы ничего не поменяла. Это не только реализация своих профессиональных качеств, профессионального опыта. Это еще и перемена тебя самой Наталья Лепорская.

Источник фото: телеканал «360»

А секрет успеха, по мнению Натальи Лепорской, во многом не в личности конкретного человека. Он зависит от окружающих людей, в частности от детей.

«Успешность наших детей — это наша формула успеха. Если мы видим, что дети не скатились, как их родители, если дети получили образование, пусть среднее профессиональное, если дети создали семью, родили, они работают и они довольны, им нравится жить, то мы успешны», — заключила она.