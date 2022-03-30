Подставить территорию мира. В синагоге Умани могли хранить оружие без ведома религиозной общины

Минобороны РФ сообщило, что в одной из синагог Умани устроили оружейный склад. В городе, который каждый год принимает тысячи паломников-хасидов, сейчас закрыты иудейские религиозные объекты.

Синагога Умани

Министерство обороны РФ сообщило, что украинские националисты решили использовать местные храмы в военных целях. По данным российских военных, в синагоге города Умани устроили склад оружия и боеприпасов. По мере необходимости их грузили в самосвалы и маскировали под мешки со строительным мусором.

На опубликованных кадрах можно видеть, как на территории синагоги формируется две колонны с националистами. Примечательно, что снимки сделаны 21 марта, то есть на следующий день после видеообращения Владимира Зеленского к израильскому кнессету. Тогда президент Украины обвинил Россию в якобы ударах по Умани.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 30 марта назвал слова Зеленского «циничной ложью».

«В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения. Именно киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях», — сказал он.

Конашенков указал на то, что оружие и боеприпасы из синагоги сначала загрузили в самосвалы, а потом замаскировали под мешки с мусором.

«Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию», — заключил Конашенков.

В ответ Объединенная еврейская община Украины выступила с заявлением, что все синагоги и прочие еврейские объекты на Украине используются исключительно по назначению. Городской Фонд имени Раби Нахмана в Умани сообщил, что синагога, о которой идет речь, была закрыта в сентябре 2021 года, сообщила старейшая израильская газета Haaretz.

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак в разговоре с «360» напомнил, что большинство членов еврейской общины покинули Умань, а синагоги там закрыты.

«Теоретически любые здания могут быть использованы как для хранения оружия, так и для ведения боевых действий. Сама еврейская община говорит, что практически все евреи уже уехали из города и синагога стоит закрытой. Кроме того, по религиозному закону нельзя хранить оружие в храмах — это территория мира», — отметил Табак.

Город паломников

Умань навсегда вошла в историю трех государств — Украины, Польши и Израиля. Здесь в 1768 году восставшие гайдамаки зверски убили практически все польское и еврейское население. Чудом выжившие очевидцы рассказывали, что даже женщинам, старикам и детям грозила смерть за то, что прятали у себя евреев.

По разным оценкам, Уманьская резня унесла до 20 тысяч жизней поляков и евреев. Несмотря на это, и в самой Умани, и в столице Украины стоят памятники предводителям отрядов гайдамаков, напавших на город: Максиму Железняку и перебежчику Ивану Гонте. Их почитают как народных героев, бившихся за свободу украинцев, и стараются не вспоминать о тысячах погибших из-за них людей.

Тысячи евреев со всего мира приезжают в Умань раз в год, чтобы почтить память ребе Нахмана — духовного лидера брацлавских хасидов. При этом сам Нахман из Брацлава поселился в Умани незадолго до смерти именно потому, что был уверен — души умерших там за веру ждут его. Он был похоронен в 1810 году на еврейском кладбище, рядом с погибшими во время Уманьской резни.

Могила рабби сразу стала местом паломничества брацлавских хасидов. Как правило, туда ездят в сентябре, на праздник Рош-а-Шана — еврейский Новый год. Верующие убеждены, что для того, кто встретит праздник возле могилы цадика, следующий год будет очень счастливым. Поэтому в Умань приезжают целыми семьями и общинами. Эту традицию хасиды не нарушали даже в разгар пандемии ковида, из-за чего возникали проблемы на границе.

Спрос рождает предложение, и в Умани, где живут немногим больше 80 тысяч жителей, сейчас порядка двух десятков синагог.

Власти Израиля предлагали перенести могилу рабби Нахмана в Иерусалим, писал сайт Jewishnews.com.ua, и даже обещали щедрую компенсацию. Однако Украина отказалась отдавать место паломничества.