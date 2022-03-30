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    30 марта 2022, 11:45

    Украинские националисты использовали синагогу в Умани для военных целей — Минобороны РФ

    Минобороны РФ сообщило об использовании националистами синагоги для военных целей

    Максим Зинкин

    Украинские националисты используют синагогу в Умани в военных целях для давления религиозных еврейских организаций на Россию и эскалации конфликта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

    По данным оборонного ведомства, нацисты хранили вооружение, боеприпасы и собственное военное имущество в синагоге, после чего под видом строительного мусора вывозили в грузовиках.

    Украинские военные использовали школьные автобусы со знаками «Дети» для доставки наемников из западных областей Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что ракетными ударами «Искандера» разгромлено два крупных склада с артиллерийским вооружением в населенном пункте Каменка Донецкой области. Также уничтожены склады с горючим в Хмельницкой области.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что россияне поддерживают специальную операцию на Украине.