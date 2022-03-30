Украинские националисты используют синагогу в Умани в военных целях для давления религиозных еврейских организаций на Россию и эскалации конфликта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, нацисты хранили вооружение, боеприпасы и собственное военное имущество в синагоге, после чего под видом строительного мусора вывозили в грузовиках.

Украинские военные использовали школьные автобусы со знаками «Дети» для доставки наемников из западных областей Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что ракетными ударами «Искандера» разгромлено два крупных склада с артиллерийским вооружением в населенном пункте Каменка Донецкой области. Также уничтожены склады с горючим в Хмельницкой области.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что россияне поддерживают специальную операцию на Украине.