Паломники-хасиды пришли к границам Украины, несмотря на пандемию. Некоторые из них уже заразились COVID-19

Сотни паломников-хасидов собрались на границе Украины и Белоруссии. Несмотря на пандемию, они решили посетить священный для них город Умань в канун еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Пересечь границу паломники не могут по закону Украины, у некоторых из них уже обнаружили коронавирус.

Более 1,5 тысячи евреев-хасидов собрались на территориях приграничных с Украиной районов Белоруссии. Все они хотят въехать в страну на празднование еврейского Нового года (18-20 сентября), сообщил белорусский Госпогранкомитет. Однако сегодня Украина все еще не открыла свои границы, и если со стороны Белоруссии ограничений нет, то украинские пограничники не пропускают приезжающих — ни в составе организованных групп, ни по отдельности.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко лично приехал к собравшимся паломникам, чтобы объяснить, что въезд на территорию страны до сих пор ограничен постановлением Кабмина. Откроется граница только 28 сентября.

Однако пока ситуация не изменилась — хасиды остаются на приграничной территории, дороги к некоторым приграничным пунктам оказались заблокированы, так что пункты приостановили работу. При этом паломники не соблюдают социальную дистанцию, многие не носят масок — в таких условиях вирус может очень быстро распространиться.

В ночь на 15 сентября белорусский Красный крест и еврейские организации Украины предоставили паломникам палатки, воду и пледы, чтобы те могли переночевать вместе с детьми и подростками.

Американские хасиды также не могут попасть на Украину. Члены Конгресса попросили разрешить двум тысячам граждан США въехать на Украину в виде «религиозного исключения». Хасиды обещали уважать требования безопасности Украины, включая необходимостью «оставаться отдельно от местного населения».

Святыня брацлавских хасидов

Именно здесь, в Умани Черниговской области Украины, находится могила жившего в XVIII–XIX веках основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Каждый еврей-хасид должен побывать на могиле основателя течения хотя бы раз в жизни. Также считается, что если еврейский Новый год хасид встретит именно в этом месте, то он будет удачлив и счастлив до следующего празднования Рош ха-Шана.

Некоторые евреи приезжают в Умань каждый год, для тех, кто не может позволить себе такое путешествие в Израиле есть благотворительные организации, которые могут оплатить проезд и проживание в городе в период еврейского нового года целой общине. Ежегодно на еврейский Новый год в Умань приезжают десятки тысяч паломников.

Хасидская община Украины выкупила землю с могилой Нахмана еще в 1991 году, когда страна только получила независимость. Тогда же месту был присвоен статус историко-культурного центра браславских хасидов.

Спустя несколько лет развязалась ожесточенная борьба за останки праведника — одни хотели перевезти его в Израиль, другие — оставить в Умани. Разрешился конфликт только 2008 году. При этом до сих пор на территории Умани периодически возникают конфликты из-за пребывания там хасидов. Антисемитские настроения растут с приближением времени массового паломничества.

Украинская граница была повторно закрыта с 28 августа — по официальной версии, из-за обострения эпидемической ситуации. Однако некоторые считают, что такая дата открытия границ была установлена именно из-за ежегодного паломничества хасидов. Мэр Умани даже ночевал в мешке у офиса Владимира Зеленского, чтобы тот запретил паломничество в 2020 году, однако официально это так и не было сделано.

Сейчас Цебрий заявил о том, что в городе коронавирус подтвердился у восьми хасидов, для заболевших выделили отель, где они будут проходить лечение. Предположительно в городе находится около двух тысяч паломнников. Ранее мэр говорил о том, что приезд паломников в город из Израиля, находящегося в «красной зоне», нельзя допустить.

На Украину они начали приезжать заранее — за два дня до закрытия границы, почти за месяц до еврейского Нового года. Еще в начале сентября были сообщения о том, что паломники разломали коронавирусные ограждения у могилы Нахмана.