Упреки и требования Зеленского разозлили израильтян. Украина останется без «Железного купола»

Президент Владимир Зеленский, упрекая израильских депутатов за нейтралитет, указал на спасение евреев во времена Второй мировой. Однако в Кнессете хорошо знают историю и то, чем занимались бандеровцы. Помнят они и то, что в современной Украине многих нацистов считают героями. Поэтому ни израильских солдат, ни оружия, ни системы «Железный купол» Украина не увидит.

Зеленский упрекнул израильтян

Президент Украины 20 марта выступил перед израильским Кнессетом и потребовал, чтобы страна прекратила соблюдать нейтралитет. Владимир Зеленский фактически обвинил израильтян в равнодушии и расчетливости, посетовав на недостаточную помощь. Он потребовал объяснить, почему Украине до сих пор не предоставили должную помощь: оружие, системы ПРО «Железный купол», израильских солдат и автоматическую выдачу виз всем украинцам.

«Можно долго спрашивать, почему мы не может получить от вас оружие или почему Израиль не ввел мощные санкции против России, почему не давит на российский бизнес. Но ответ выбирать вам, уважаемые братья и сестры, и вам с этим ответом потом жить, народ Израиля. Украинцы сделали свой выбор: 80 лет назад спасали евреев, и потому среди нас есть праведники народов мира. Народ Израиля! Теперь и у вас есть такой выбор», — сказал Владимир Зеленский.

Вот только в израильском парламенте хорошо знают историю. Депутат Кнессета от Религиозной сионистской партии Симха Ротман ответил в Twitter президенту Украины, что народ Израиля не может вести себя так же, как и украинцы с евреями 80 лет, потому что у евреев есть моральные нормы. Он намекнул на участие украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и действия бандеровцев во время Второй мировой войны.

«Я не понимаю по-украински, но если перевод, который я услышал, верен, Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад. Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы нравственная нация и хотим нести всем народам добро. <…> Это возмутительное сравнение с холокостом. Если бы эта речь была произнесена в Кнессете и эту речь произнес иностранный лидер, я бы встал и ушел», — сказал он.

Без «Железного купола»

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил в разговоре с «360», что «Железный купол» — это объектовая система противоракетной обороны, которая предназначена для поражения малоинтенсивных, малоразмерных баллистических целей типа ракет РСЗО «Град» или ракет «Кассам», которые обычно прилетают из сектора Газа.

«Эта система предназначена для того, чтобы обезопасить некий периметр от таких малозначительных целей. „Железный купол“ достаточно современный и эффективно справляется со своими целями, что показало последнее обострение, которое было между Палестиной, сектором Газа и Израилем», — рассказал Орлов.

Он отметил, что у Израиля нет монополии на «Железный купол», тут участвует большое количество подрядчиков, в том числе США. Чтобы поставить эту систему какой-либо стране, нужно согласие всех участников разработки и производства. Так что обращаться только к Израилю Зеленскому бессмысленно.

«Насколько я знаю, какого-то воодушевления по поводу поставки системы ПРО коллективный Запад вообще не испытывает, в том числе и относительно „Железного купола“. Если же говорить об Израиле как таковом, то сомнительно, чтобы он поставлял хоть какое-то вооружение на Украину, поскольку она последние несколько десятков лет демонстрировала явное пренебрежение исторической памятью Израиля», — сказал Владимир Орлов.

Он напомнил что на Украине шла мощная кампания героизации различных пособников гитлеровцев и коллаборационистов, которые были прямо повинны в геноциде еврейского народа. Возможно, Израиль не откажет в гуманитарной миссии, помогая медикаментами и принимая беженцев, но не более того. Рассчитывать на большую помощь было бы верхом цинизма для Украины.

Напрасное сравнение с холокостом

Выступление Владимира Зеленского было абсолютно провальным и вызвало отторжение у жителей Израиля. Требовательный тон при упоминании поставок оружия и обвинения израильского правительства в бессердечности были не лучшей стратегией, отметил директор программ Московской хоральной синагоге Александр Каргин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«В Израиле любые сравнения с холокостом воспринимаются очень тяжело, очень сложно. К тому же, он сказал, что украинцы спасали евреев во время холокоста и сейчас евреи должны спасать украинцев. Надо понимать, что также было огромное количество коллаборационистов, огромное количество евреев на Украине погибли не от рук немцев, а от рук украинцев. Поэтому слова Зеленского были очень неоднозначно восприняты», — сказал Каргин.

Он добавил, что израильское правительство стремится сохранить сотрудничество с Россией по многим вопросам, хотя при этом страна и испытывает давление со стороны Запада. Кроме того, Израиль старается поддерживать свой статус международного посредника и соблюдает нейтралитет.

Внуки советского полковника и генерала СС

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» указал, что не совсем корректно называть украинцами людей, живших на территории нынешней Украины 80 лет назад. Тогда был Советский Союз и все это были прежде всего советские граждане, без особого разделения на национальности. И во время войны все они вели себя по-разному.

«Были те, кто спасал евреев, были люди, которые выдавали, были те, кто хранил нейтралитет. Вот у нас председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко родом с Украины, и ее родители прятали еврейскую семью. И таких примеров во время войны было множество. Но уж как там господин Зеленский разделяет, что делали именно украинцы, неизвестно», — сказал политолог.

Он заметил, что Зеленскому стоило бы задуматься над тем, что он, внук полковника Советской армии, зовет защищать Киев от русских нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца — внука генерал-лейтенанта СС Фрица фон Шольца, который за бои на Украине был повышен в звании и награжден Золотым немецким крестом.

«Вспомнил бы о том, что дважды в XX веке Киев захватывали войска Германии. И освобождали его дважды, в Гражданскую войну и Вторую мировую войну, именно советские войска. Но память этих людей господин Зеленский со своими друзьями-приятелями продал и предал многократно!» — заключил Светов.