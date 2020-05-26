Швеция намеренно отказалась от жесткого карантина ради экономики. Почему это не помогло?

По данным издания, если не брать в расчет сезонные факторы, то безработица и вовсе выросла до 8,2%. Таким образом, показатель превысил прогнозы экономистов, рассчитывавших на цифру не более 7,8%. При этом аналитик Йоханна Йенссон считает, что этот показатель может спокойно достичь отметки в 17%. Такую цифру стоит ожидать, если жители Швеции не вернутся в строй в ближайшее время, а спрос на товары и услуги не восстановится.

На этом фоне власти решили обсудить реформы трудовой системы, согласно которой работодатели смогут увольнять сотрудников быстрее, проще и с минимальными затратами. Поправки вызвали недовольство со стороны лидеров местных профсоюзов и оппозиционных партий. Премьер-министру Стефану Левену даже обещают объявить вотум недоверия. «Это худшая атака на безопасность рабочих мест за последние десятилетия», — сказал лидер Умеренной коалиционной партии страны Ульф Кристерссон.

Экономике все хуже

Согласно основному прогнозу, на который опирается руководство Швеции при составлении бюджета, ВВП страны в этом году упадет на 4%, а в следующем увеличится на 3,5%. Но есть и другие варианты. По данным Riksbank (шведский Центробанк), ВВП государства в долгосрочной перспективе может сократиться на 7–10%. А это катастрофическая для страны цифра, отметили в Financial Times.

«Экономическая активность в Швеции выглядит зловеще. Может быть, не так зловеще, как в других странах, но падение показателей было беспрецедентным», — заявил старший аналитик Capital Economics Дэвид Оксли. В итоге Швеция пострадает не меньше соседних стран. В этом уверена главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман.

Почему мягкие меры не спасли?

Слабым звеном стратегии Стокгольма, похоже, оказалась сознательность самих жителей государства, которые решили все же реже бывать в людных заведениях. В материале Financial Times привели в пример музыкальный магазин Микке Энглунда. Бизнес действительно продолжил функционировать, а двери заведения оставили открытыми, в отличие от многих в ЕС. Однако хозяин магазинчика рассказал журналистам, что понес масштабные убытки всего за сутки после известий о COVID-19. По мнению Микке, пережить эти потери пока реально, но спустя несколько месяцев держаться на плаву будет очень тяжело.

Шведы стали значительно реже пользоваться кредитками, общественным транспортом, а также ходить в рестораны. Более того, сильно пострадали все, кто работал в гостиничной и ресторанной сферах. Есть и другая причина удара по экономике: зависимость Швеции от других государств. Например, Volvo Group и Volvo Cars пришлось приостановить производство на несколько недель из-за нехватки запчастей, а также из-за трудностей с международными цепочками поставок. Однако, по мнению главного экономиста Handelsbanken Кристины Ниман, экономика страны понесла бы еще большие потери при условиях жестких ограничений во время пандемии.

Стратегия Швеции

Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на «добровольной и личной ответственности». В отличие от других скандинавских стран она не вводила строгих ограничений во время пандемии. Вместо них шведы получали от властей лишь рекомендации, за нарушение которых на законодательном уровне не следовало наказания. Так Швеция планировала поддержать свою экономику.

Руководство государства закрыло границы для иностранцев, не проживающих в ЕС, а также попросило местных не собираться компаниями более 50 человек. Учащихся старших классов и вузов призвали перевести на дистанционное обучение, однако детские сады и начальные и средние школы решили оставить функционировать в привычном режиме. Продолжают работать магазины, рестораны и спортивные залы.

«В Швеции власти решили ограничить в перемещениях лишь пожилое население, которому действительно грозит смерть. Молодежь же, для которой риск умереть от инфекции существенно меньше, смогла и дальше заниматься своим делом. При этом руководство страны осознает, что эти люди, вероятнее всего, заразятся», — заявил в разговоре с «360» главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

Возможно, поэтому количество зараженных в Швеции растет быстрее, чем в соседних странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции количество зараженных превысило 33 тысячи человек, погибли более четырех тысяч пациентов. При этом в Норвегии заболели 8364 человека, погибли 235 зараженных. В Финляндии же COVID-19 заболели 6628 человек, 308 погибли.