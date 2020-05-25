Первая публичная сеть 5G заработала в Швеции. Долго ли ждать в России?

«5G — это сеть совершенно нового поколения. Шума вокруг нее больше от незнания. Все незнакомое пугает людей, а люди стали слишком ленивы и не хотят изучать эту тему, особенно это касается старшего поколения, которое совсем уже напугано технологиями», — заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

По его словам, у 5G много плюсов: более быстрый интернет, моментальное соединение и — самое главное — возможность соединять устройства напрямую между собой. Все это означает, что отслеживать передачу данных станет существенно сложнее. Для таких целей понадобятся новые дорогостоящие устройства, а также больше ресурсов.

До России, по моему мнению, это дойдет не скоро. Во-первых, российские власти очень щепетильно относятся к этому вопросу. Во-вторых, большую роль играет финансовая составляющая. В рамках санкций и других экономических проблем вряд ли внедрение новых технологий в социальной отрасли является приоритетом Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности

Собеседник «360» отметил, что процесс внедрения 5G уже начат во многих развитых странах: США, Китай, Сингапур, Малайзия, Бразилия, Великобритания, Германия. Однако это только начало. Для сети нового поколения нужно ближе размещать вышки, что займет несколько лет до полного запуска.

«Думаю, что в ближайшие 10 лет уже во многих странах сеть 5G будет очень широко распространена. Однако тотальный переход на нее займет 10-30 лет», — заключил Гайрат.

5G должна должна стать новым шагом в развитии виртуальных игр, работы устройств для бизнеса и государственных структур. В России внедрение новой технологии планировали начать после 2020 года. Владимир Путин говорил об этом в послании к Федеральному собранию в феврале прошлого года. Позже Минобороны отказалось передавать операторам нужные частоты. С тех пор позиция властей не менялась.

В конце мая 2020 года запуск сетей пятого поколения в России официально отложили. Минкомсвязь предложила перераспределить заложенный на развитие 5G бюджет. На этом планируют сэкономить 1,5 миллиарда рублей. Всего в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» планируется сэкономить около 8,8 миллиардов рублей. Треть из этой суммы ведомство предлагает выделить как субсидии на распространение обязательных телеканалов второго мультиплекса в населениях с численностью менее 100 тысяч. Остальную часть направить в резервный фонд.

Зато сторонники заговора о том, что вышки 5G распространяют коронавирус, могут немного расслабиться. В Северной Осетии, например, ранее COVID-диссиденты как раз сожгли вышку, а потом жаловались на отсутствие связи. Против 5G выступили и некоторые звезды и известные люди. Виктория Боня заявляла, что вышки связаны со всеобщей чипизацией. Телеканал «360» соствил топ страшилок о коронавирусе, граничащих с бредом.