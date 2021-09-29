Штурм квартиры в Минске закончился убийством сотрудника КГБ. Все подробности

Сотрудника КГБ убили в Минске 28 сентября во время антитеррористической операции. В него стрелял 31-летний IT-специалист. «360» собрал все, что известно о случившемся.

В Белоруссии при перестрелке погиб сотрудник КГБ. Это произошло, когда спецслужбы проверяли квартиру, в которой могли находиться участники экстремистского сообщества. Как написал Telegram-канал БелТА, белорусский депутат Олег Гайдукевич заявил, что экстремисты призывали убивать должностных лиц и оказывать вооруженное сопротивление.

Когда в квартиру одного из участников сообщества пришли силовики, хозяин отказался открыть дверь и заблокировался.

Во время операции велась видеозапись как сотрудниками КГБ у входной двери, так и в самой квартире. Причем цель съемки из квартиры белорусский СК позднее объяснил «последующим так называемым хайпом».

На кадрах снаружи видно, как сотрудники КГБ в гражданской одежде представлялись милицией и взламывали входную дверь.

На видеозаписи из квартиры можно увидеть молодого человека с охотничьим ружьем. Мужчина сделал выстрел, после этого сотрудники КГБ убили его ответным огнем. В квартире также находилась женщина, которая снимала происходящее.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело об убийстве сотрудника КГБ в Минске. Его жену задержали по подозрению в соучастии.

Выяснилось, что погибшего сотрудника КГБ звали Дмитрий, ему был 31 год, сообщил «Sputnik Беларусь». У него остались жена и ребенок. Вчера к зданию КГБ в Минске люди несли цветы, чтобы почтить память погибшего, сообщило БелТА.

Генпрокуратура Белоруссии проверила действия КГБ при штурме и признала их законными.

Кто стрелял из квартиры

В СМИ появилась информация об убившем сотрудника КГБ стрелке. Его звали Андрей Зельцер, известно, что он был программистом IT-компании EPAM Systems. У него были 40-летняя жена и маленький сын. Предположительно, в своем Instagram он несколько недель назад опубликовал фотографии ружья.

По данным белорусского издания «Наша Нива», родственники назвали Зельцера спокойным и рассудительным человеком, который всегда приходил на помощь. Его теща рассказала, что не знает, откуда у зятя появилось ружье, и не считает его террористом.

По словам тещи, сейчас жена стрелка находится в следственном изоляторе на Окрестина. Родственнице Зельцера также пришлось забрать внука из гимназии.

Стрелок участвовал в прошлогодних протестах в Белоруссии, но не был задержан. А его жена работала в сети косметических магазинов «Мила», написал «Московский комсомолец». Ранее некоторые СМИ утверждали, что у Зельцера было гражданство США, однако его друзья не смогли это подтвердить.

Сейчас белорусские следователи ищут возможных подельников Зельцера и тех, кто мог быть причастен к экстремистской группе.

Депутат палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что реакция на произошедшее должна быть жесткой и беспощадной. По словам Гайдукевича, к ответственности должны привлечь тех, кто находится за границей и руководит такими преступлениями.