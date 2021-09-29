СК Белоруссии завел уголовное дело после убийства сотрудника КГБ

Следственный комитет Белоруссии выступил с официальным заявлением в связи с убийством сотрудника КГБ. СК открыл уголовное дело об убийстве.

Речь идет о статье УК Республики Беларусь «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Сотрудник СК сообщил, что 28 сентября сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

«На законные основания сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку, после проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей», — заявил сотрудник Следственного комитета.

В результате один из офицеров скончался. Житель Минска был ликвидирован ответным огнем. Его супруга, которая тоже снимала происходящее, задержана по подозрению в соучастии убийства офицера КГБ.

Следственные действия продолжаются. В скором времени пройдут судебно-медицинская, комплексная криминалистическая баллистическая и другие экспертизы.

У погибшего 31-летнего сотрудника КГБ остались жена и маленький ребенок. СК выразил соболезнования семье офицера.