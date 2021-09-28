Супругу убившего сотрудника КГБ белоруса задержали

Супругу застрелившего сотрудника КГБ белоруса задержали по подозрению в соучастии в убийстве. Об этом сообщили в республиканском СК.

Следователи уточнили, что 40-летняя женщина «проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению». Возбуждено уголовное дело об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, добавило БелТА.

Специалисты продолжают вести неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятий. Они в том числе направлены на установление причастных к совершению преступления.

«Назначены судебно-медицинские, комплексная криминалистическая баллистическая и иные экспертные исследования», — подчеркнули в СК.

У погибшего сотрудника КГБ остались супруга и маленький ребенок. Следственный комитет выразил соболезнования семье силовика. Его застрелили в ходе антитеррористической операции в Минске.