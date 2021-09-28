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    28 сентября 2021, 20:28

    Сотрудник КГБ погиб при перестрелке в Минске

    Дамир Матюхин

    Сотрудник КГБ погиб при проведении антитеррористической операции в Минске. Об этом сообщили в ведомстве.

    Силовики отрабатывали адреса, по которым могли находиться причастные к терроризму. В одной из квартир по правоохранителям начали стрелять из ружья. Огонь открыл особо опасный преступник.

    «Сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», — подчеркнули в КГБ.

    Стрелка уничтожили ответным огнем. Силовик от полученных ранений скончался.

    Белорусские следователи возбудили уголовное дело об убийстве лица на службе. Проводятся неотложные мероприятия.