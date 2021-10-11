Кремль ответил на предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации

Ввести штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса в России нереально. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что введение штрафов за отказ от вакцинации нарушает социальный характер государства, прописанный в Конституции.

«Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции, и самый большой приверженец этого социального характера — президент Путин», — привело слова Пескова РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, важно объяснить россиянам, что кроме прививки другого способа защиты своих жизни и здоровья не существует.

С предложением ввести штраф для россиян, отказавшихся от вакцинации, выступил член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он пояснил, что речь идет о сумме пять тысяч рублей. По его словам, такие жесткие меры необходимо применять к тем группам населения, где риск заражения особенно высок.

Вице-премьер Татьяна Голикова на минувшей неделе сообщила, что полностью прививку от коронавируса сделали 42,2 миллиона россиян. Еще 47,4 миллиона человек получили первый компонент препарата.

Лидерами по первичной вакцинации стали шесть регионов страны: Чеченская Республика, Чукотский АО, Московская область, Москва, Республика Тыва и Белгородская область.